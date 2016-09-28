المرصد : الجندرمة التركية تقتل 12 سورياً بينهم 5 أطفال حاولوا عبور الحدود للجانب التركي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن حرس الحدود التركية فتح خلال الساعات الـ 24 الفائتة، نيران رشاشاته وقناصاته على مواطنين حاولوا العبور من الأراضي السورية نحو الجانب التركي، ما تسبب في استشهاد 12 مواطناً بينهم 5 أطفال ومواطنتان، وإصابة آخرين بجراح، في مناطق القحطانية (تربه سبيه) بريف القامشلي الشرقي، ومنطقة نص تل بريف رأس العين (سري كانيه) ومنطقة كحيلة بريف تل أبيض، حيث لا تزال جثامين بعضهم موجودة في مكان إصابتهم، وسط منع القوات التركية الاقتراب منها.

وبذلك ارتفع إلى 145 من ضمنهم 29 طفلاً و13 مواطنة، عدد الشهداء الذين وثقهم المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري 2016، وحتى اليوم الـ 27 من شهر أيلول / سبتمبر الجاري، جراء مواصلة قوات الجندرما التركية “حرس الحدود” استهدافها للمواطنين السوريين.

شام تايمز

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