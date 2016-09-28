هولاند : مايحصل في حلب “مجزرة” لا نقبل أن تستمر وصمت المجتمع الدولي غير مقبول .. “جونسون” يحمّل النظام السوري وروسيا وإيران مسؤولية مجازر حلب

قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن ما يحصل في حلب هو “مجزرة”, والنظام وداعميه يتحملون مسؤوليتها.

وأوضح هولاند خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، أن “صمت المجتمع الدولي عما يحصل في حلب غير مقبول”، مضيفا أنه “لا نقبل أن يستمر قتل الابرياء في سوريا على يد النظام وروسيا”.

وتواجه روسيا انتقادات واتهامات حول قيامها باستهداف حلب, وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام السوري من اجل وقف اعمال القتال والعنف .

وشهدت عدة احياء في حلب خلال الايام الماضية القليلة تصعيدا عسكريا وغارات جوية مكثفة, اسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح, وحدوث اضرار مادية, وذلك بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في حلب, في حين أعلن الجيش النظامي ان الضربات الجوية تستهدف مواقع المعارضة بدقة.

وكانت منظمة “الصحة العالمية”, طالبت في وقت سابق من يوم الثلاثاء, بفتح ممرات امنة من اجل اخراج المرضى والمصابين في شرق حلب لمعالجتهم.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي عقد يوم السبت، جلسة خاصة لبحث التصعيد العسكري في حلب، شهد تبادل اتهامات بالمسؤولية عن تأجيج العنف بين روسيا من جهة وامريكا ودول غربية من جهة ثانية، في وقت طالب فيه المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بتطبيق هدنة لـ48 ساعة لإدخال مساعدات للمحاصرين.

“جونسون” يحمّل النظام السوري وروسيا وإيران مسؤولية مجازر حلب

قال وزير الخارجية البريطاني “بوريس جونسون” إن كلاً من النظام السوري وروسيا وإيران يتحملون مسؤولية المجازر التي ترتكب مؤخراً في مدينة حلب المحاصرة.

وأعرب جونسون في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي، في أنقرة، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلاده لعملية “درع الفرات” التي أطلقتها وحدات من الجيش التركي ضد تنظيم الدولة آب الماضب.

ولفت جونسون إلى أنه أجرى زيارة إلى مخميات اللاجئين في مدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد في إطار زيارته لتركيا، مضيفًا: “شاهدت الجهود الجبارة البطلة للحكومة التركية في مواجهة أزمة اللاجئين”.

وأشار الوزير البريطاني إلى استضافة تركيا نحو 3 ملايين سوري على أراضيها، معرباً عن اعتزازه في عدم تلكؤ الحكومة البريطانية في تقديم دعمها للاجئين، مبيناً أن بلاده تعد ثاني أكبر المساهمين في تقديم المساعدات الإنسانية في العالم.

ونوه جونسون إلى اتخاذ بلاده مع تركيا مواقف مشتركة ضد منظمتي “بي كا كا”، و”داعش”، مبيناً أن العالم والشعب البريطاني يدركان أن تركيا تستحوذ على مركز هام من ناحية الأمن العالمي.

شام تايمز

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