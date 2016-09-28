موسكو تنشر نصوصا من الاتفاق الروسي الأمريكي .. وتدعو واشنطن لنشر “الحزمة الكاملة”التي ترفض نشره مبررة هذا التكتم بوجود بنود حساسة

نشرت الخارجية الروسية جزءا من نصوص الاتفاقيات الروسية الأمريكية حول سوريا باللغة الروسية، داعية واشنطن إلى الموافقة على نشر ما اتفق عليه بين موسكو وواشنطن حول استهداف الإرهابيين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن “الولايات المتحدة أقدمت على نشر بعض ما اتفق عليه بين الدولتين حول الأزمة السورية في جنيف، في 9 من هذا الشهر، دون أن تنسق مع موسكو موعد نشرها، وبعد سلسلة من “تسريبات” إعلامية”.

وذكر البيان أن روسيا دعت الولايات المتحدة مرارا إلى نشر كل وثيقة من الاتفاقيات الثنائية حول سوريا تدريجبا بعد التنسيق حولها بين الجانبين، لكن الطرف الأمريكي كان يعترض على ذلك دوما، “والملفت أكثر للنظر هو رفض (الولايات المتحدة) تأكيد تعهدها علانية بفصل المعارضين المعتدلين عن جبهة النصرة التي هي فرع القاعدة، وبالتعاون مع روسيا في استهداف الإرهابيين وأعوانهم الذين يرفضون وقف إطلاق النار”.

ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية, مؤخراً, طلب حلفائها الاطلاع على تفاصيل الاتفاق بينها وبين روسيا بخصوص الوضع السوري مبررة هذا التكتم بوجود بنود حساسة.

وجاء في بيان الوزارة أن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الموافقة على نشر “الحزمة الكاملة” من الاتفاقيات بين الدولتين حول سوريا، إضافة إلى وثيقة “صلاحيات المركز التنفيذي المشترك”، التي تنص على أن على الخبراء العسكريين الروس والأمريكيين تحديد الأهداف سوية وتنسيق الطلعات القتالية، وكذلك نص الملحق الثاني لاتفاقية 9 أيلول التي تحدد آليات مراقبة الطريق المؤدي إلى مدينة حلب السورية من الجنوب (الكاستيلو).

وتشدد روسيا مرارا على نشر الاتفاق الروسي الأمريكي حول إحلال الهدنة بسوريا ومحاربة الإرهاب والتسوية السياسية من أجل منع أي تفسير خاطئ للاتفاق، الأمر الذي لم تعلق عليه واشنطن.

وأشار البيان إلى أن روسيا تعول على أن “تفي الولايات المتحدة أخيرا بالتزامها القديم من ناحية الفصل (بين المعارضة والإرهابيين)، لأنه “هناك عدد كبير من الفصائل المسلحة التي تصفها واشنطن بالمعارضة المعتدلة لكنها تقاتل جنبا إلى جنب مع “جبهة النصرة” بل وانسجمت معها على الصعيد العملي.. ونحن نعود فنقول إن مغازلة الإرهابيين والتساهل معهم لم يجلب أبدا ثمرات طيبة”.

وينص اتفاق الهدنة في سوريا الذي تم التوصل اليه في9 الجاري برعاية كل من روسيا وأمريكا، في أحد بنوده على أن تعمل واشنطن من أجل الوصول الى فصل المعارضة “المعتدلة” عن التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي تصر موسكو على تنفيذه وتتهم واشنطن بالتقصير فيه.

وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن الخارجية الروسية ستقوم بنشر النص الكامل للاتفاق الروسي الأمريكي الذي أبرم قبل نحو أسبوعين وما لبث أن انهار بعد التصعيد الكبير الذي قام به النظام خاصة في مدينة حلب.

وقالت الوكالة على موقعها الرسمي إن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن موسكو دعت الولايات المتحدة إلى نشر نص الاتفاقية الروسية – الأمريكية بشأن سوريا.

وعلقت وزارة الخارجية قائلة، “قبل بضعة أيام فقط — بعد المعلومات “التسريبات” في وسائل الإعلام الغربية، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها على الإنترنت جزء من نص الإتفاقية، ولم يكلفوا أنفسهم عناء ليتفقوا معنا على تاريخ نشره، ومن جانبنا، فإننا ننشر نصوص الاتفاقيات ذات الصلة باللغة الروسية”.

وذكر البيان أن روسيا دعت الولايات المتحدة مراراً إلى نشر كل وثيقة من الاتفاقيات الثنائية حول سوريا تدريجباً بعد التنسيق حولها بين الجانبين، لكن الطرف الأمريكي كان يعترض على ذلك دوماً، “والملفت أكثر للنظر هو رفض (الولايات المتحدة) تأكيد تعهدها علانية بفصل المعارضين المعتدلين عن جبهة النصرة التي هي فرع القاعدة، وبالتعاون مع روسيا في استهداف الإرهابيين وأعوانهم الذين يرفضون وقف إطلاق النار”.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية قبل فترة أجزاءً من الاتفاق قالت إنها النص الكامل للاتفاق، الذي ما لبث أن انهار بعد أول خرق لعملية وقف إطلاق النار من جانب النظام السوري .

شام تايمز

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