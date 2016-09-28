إرتفاع عدد العائدين إلى جرابلس .. و تركيا تفتتح مشفى فيها

تستمر عودة قسم من اللاجئين السوريين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم، إلى مدينة جرابلس التي تحررت من عناصر تنظيم داعش الإرهابي ضمن إطار عملية درع الفرات التي أطلقتها تركيا في الشمال السوري لدعم الجيش الحر.

وقالت وكالة أنباء الأناضول استناداً إلى معلومات حصلت عليها من ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، إنّ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى جرابلس منذ تحريرها إلى اليوم وصل إلى 3 آلاف و462 لاجئاً.

وأضاف أنّ اللاجئين الراغبين في العودة يدخلون المدينة المحررة بإشراف فرق مديرية إدارة الهجرة التابعة لولاية غازي عنتاب، بعد إتمامهم لمعاملات الخروج في فرع الولاية بمنطقة قارقاميش الحدودية.

ومعظم اللاجئين السوريين العائدين هم من النساء والأطفال، مشيراً أنهم يدخلون جرابلس عبر البوابة الجمركية لمنطقة قارقاميش، مصطحبين معهم أمتعتهم وأغراضهم الشخصية.

وأكّد أوكتاي بهتججي مدير إدارة الهجرة في غازي عنتاب استمرار عودة اللاجئين السوريين إلى جرابلس، مشيراً أنّ عناصر إدارته تقوم بتلبية مطالب السوريين في العودة إلى بلادهم.

وأضاف بهتججي أنّ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى جرابلس منذ تحريرها من داعش، بلغ 3 آلاف و462 لاجئاً، لافتاً أنّ شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تدخل تباعاً إلى المدينة المذكورة.

وحولت تركيا مدرسة مهجورة في المدينة إلى مستشفى يحتوي 40 سريراً لتقديم العلاج للمرضى والمصابين، بحسب ما أكدت قناة (TRT).

شام تايمز

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