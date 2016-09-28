طائرات التحالف تدمّر جسر الميادين شرق دير الزور

استهدفت طائرات التحالف الدولي فجر اليوم الثلاثاء (27 أيلول/سبتمبر) جسر مدينة الميادين شرق دير الزور بغارات جوية، ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة.

ويعتبر جسر الميادين المعبر الوحيد للأهالي إلى المدينة من جهة دير الزور، وصلة الوصل بين خط الشامية وخط الجزيرة في الريف الشمالي، حيث تم استهدافه بشكل مباشر ما أدى إلى خروجه نهائياً عن الخدمة، على الرغم من أنه لا يستخدم للأغراض العسكرية.

وجسر الميادين أحد أكبر جسور الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وأحد أهم جسور المنطقة من الناحية الاقتصادية، وتعتمد عليه قرى (ذيبان والحوايج والشحيل والبصيرة والطيانية والشنان وهجين) في التجارة وقصد الأسواق في مدينة الميادين.

كما استهدفت طائرات التحالف الدولي المعبر النهري بين قرية البوليل وقرية الصبحة بالريف الشرقي لدير الزور، من جهة خط الشامية، وأسفرت تلك الغارة عن أضرار كبيرة لحقت بالمعبر، ما أدى إلى خرجه عن الخدمة مؤقتا.

وشنّت طائرات التحالف ليلة أمس غارات جوية مستهدفة عدة مواقع في حقل العمر وحقل التنك النفطي بريف دير الزور الشرقي.

شام تايمز

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