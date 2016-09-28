ألمانيا : القبض على سوري يحمل جنسية مقدونية مزورة

ألقت الشرطة الألمانية القبض، أول أمس الأحد، على لاجئ سوري يحمل “جنسية مقدونية مزورة”.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن اللاجئ السوري ألقي القبض عليه في مدينة مونشغلادباخ، في ولاية شمال الراين – وستفاليا.

ووفق المعلومات فإن اللاجئ يبلغ من العمر 28 عاماً، وصادر بحقه (مع شخصين آخرين) أمر ترحيل من البلاد.

ويبقى مصير الشاب -بعد إلقاء القبض عليه- معلقاً بيد المحكمة التي ستقرر بقاءه من عدمه، في ألمانيا.

شام تايمز

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