إختفاء إمرأة كانت متوجهة من معبدة للقامشلي بظروف غامضة

قالت وسائل إعلام كردية، إن امرأة تدعى “شيلان آزاد يوسف”، 20 عاماً، اختفت بعد خروجها من منزلها في مدينة معبدة (كركي لكي) للذهاب إلى القامشلي، لمراجعة طبيب.

وقال آزاد يوسف والد المختفية شيلان، لشبكة رووداو، إنه “بحسب زوج المختفية، فقد خرجت شيلان، يوم 21 الشهر الحالي، من منزلها في مدينة كركي لكي متجهة نحو القامشلي لمراجعة الطبيب ولم تعد للمنزل، منذ ذلك الحين”.

وأضاف يوسف، أن “زوج المختفية شيلان، أخبر القوات الأمنية (الآسايش) عن اختفاء زوجته في ظروف غامضة”.

وبشأن الجهة التي يتهمها والد شيلان، “أكد أنه في ظل عدم توفر المعلومات الكافية فلا أتهم أي جهة، مطالباً جميع الجهات العمل على الكشف مصير ابنته، وملابسات اختفائها”.

(rudaw)

شام تايمز

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