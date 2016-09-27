المنتصر نجم الدين: اسم شقيقتي وتاريخها الكبير أفاداني كثيراً

يستعد الممثل السوري الشاب المنتصر نجم الدين لخوض ثالث تجاربه الدرامية عبر مسلسل “شوق”، بعد مسلسلي “علاقات خاصة” 2015، و”سمرا” 2016، علماً أنه تعاون في المسلسلات الثلاث مع المخرجة رشا شربتجي.

في المسلسل الأخير الذي سيصور في دمشق مطلع الشهر القادم، يؤدي نجم الدين شخصية شاب، كان معتقلاً في السجن بسبب انتماءاته السياسية، وعندما يُفرج عنه يجد كل شيء بالحياة متغير، حتى المبادئ التي كان يناضل لأجلها، ليعيش صراعاً بين مبادئه وبين ظروف الحياة الصعبة.

هل استفدت من وجود شقيقته النجمة سوزان نجم الدين في الوسط الدرامي؟ سؤال يجيب عليه: بالتأكيد، اسمها وتاريخها الكبيرين أفاداني كثيراً، وتعلمت منها أشياء كثيرة، أهمها أن أعيش الشخصية التي أؤديها، وأن أكون ملتزماً بالمواعيد ومحباً لمهنتي.

يذكر أن “شوق” حكاية درامية اجتماعية معاصرة تدور أحداثها بين دمشق وبيروت في الفترة الزمنية الممتدة بين 2012- 2014 ويتناول مصائر وحياة نماذج مختلفة من المجتمع السوري على خلفية ما عاشته البلاد خلال السنوات الماضية ويتطرق إلى بعض النساء اللواتي اختطفهن “داعش” وتعامل معهن على أنهن سبايا.

كذلك، يعتمد على مجموعة من القصص المعاشة المتداخلة بأسلوب من التشويق والأحداث المتلاحقة، وعلى إيقاع سريع والاشتغال على قصص الحب التي تدفع ابطالها إلى تقديم تضحيات كبيرة، كرهان على انتصار للحب والتمسك به رغم كل هذا الظروف.

شام تايمز

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