دراسة : ممارسة الجنس تعزز الجانب الروحاني لدى الرجال

خلصت دراسة أمريكية حديثة إلى أن ممارسة الجنس تعزز الجانب الروحاني لدى الرجال وتزيد من حسّهم الديني.

وأوضحت الدراسة الصادرة من جامعة ديوك، بولاية نورث كارولينا، في الولايات المتحدة الأمريكية، أن العلاقة الحميمية بين الزوجين تطلق هرمون الحب “الأوكسيتوسين” وهذا الهرمون لا يقوي الترابط بين الطرفين فحسب، بل أيضاً يقوي الإيمان الديني، لاسيما بين الرجال، أكثر منه لدى النساء.

ووجدت الدراسة أن الرجال تتحفز لديهم المشاعر الروحانية وحسّ التأمل بعد تناولهم هرمون الأوكسيتوسين، وتستمر هذه المشاعر معهم لمدة أسبوع، حيث تم إعطاء هذا الهرمون على شكل عقار وأثبت هذه النتائج، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، هناك دراسات سابقة ربطت الروحانية والتأمل وعلاقتهما بالصحة والرفاهية، لكن هذه الدراسة الأخيرة سلطت الضوء على تعزيز الجنس للجانب الروحاني للرجال، بفضل هرمون الأوكسيتوسين.

واختبرت الدراسة تأثير هرمون الأوكسيتوسين على الرجال، حيث تم إعطاء مجموعة من الرجال عقار الهرمون، فيما أخذت مجموعة أخرى حبوباً وهمية، فتبين أن أولئك الذين تناولوا هرمون الأوكسيتوسين تعزز لديهم الجانب الروحاني بل أصبح جزءاً هاماً في حياتهم، على عكس المجموعة الأخرى.

وأشار الباحثون إلى أن هرمون الأوكسيتوسين يفرز في الجسم بصورة طبيعية، حيث يتم إنتاجه في منطقة ما تحت المهاد والتي تعمل كناقل عصبي مما يؤثر على العديد من المناطق في المخ.

شام تايمز

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