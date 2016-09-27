طائرات الخطوط الجوية التركية .. مقاعد ذكية تتعرف على طلبات الركاب ( فيديو )

أعلنت مجموعة شركات “Kibar Holding” التركية المتخصصة في صناعة مقاعد الطائرات، نيتها البدء في تشغيل عدد من المقاعد الذكية التي طورتها لمصلحة شركة الخطوط الجوية التركية خلال الفترة القصيرة المقبلة.

جاء ذلك على هامش المعرض الدولي للسيارات (IAA)، أكبر المعارض العالمية المتخصصة في صناعة وسائل النقل التجارية والخدمات اللوجستية والمقام حالياً في مدينة هانوفر الألمانية

وتتميز المقاعد التي ستخصصها الخطوط الجوية التركية لمسافريها عبر درجة رجال الأعمال “Business Class”، بوجود أنظمة حديثة تمكنها من التعامل مع رغبات المسافرين تلقائياً معتمدة على ترجيحات المسافرين الشخصية وقاعدة البيانات الخاصة بهم دون الحاجة إلى التفاعل معها.

ويؤكد تامر السقا الرئيس التنفيذي للشركة المشرفة على المشروع لموقع خبر ترك، أن المقعد بالإضافة لأنظمة الترفيه الخاصة به من شاشات عرض وغيرها ستتفاعل بشكل فوري مع رغبات المسافر واختياراته، مضيفاً أن المقعد سيُمكن المسافرين من تغيير زواياه المختلفة بما يضمن راحتهم.

وأشار إلى أن الفكرة تأتي ضمن مشروع الرؤية الذكية “Smart Concept” الهادف لتطوير قطاع صناعة مقاعد الطائرات بالتعاون مع شركائهم في الخطوط الجوية التركية حسبما ذكر.

500 قطعة

بدوره، أكد أوكان جيدك المدير العام للشركة المصنعة للمقعد أن تطوير المقاعد الذكية استغرق 3 سنوات ونصف تمكن خلالها 13 مهندساً من إيصال المشروع لبر الأمان عبر 500 قطعة يتكون منها المقعد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المقاعد محلية الصنع لاقت استحسان العديد من الشركات العالمية التي بدأت بالتواصل مع الشركة بغرض الاستفسار عن المنتج على حد تعبيره.

ونشرت الشركة فيديو ترويجياً للمقعد عبر موقعها الرسمي عبر اليوتيوب يُظهر المزايا التي يتمتع بها المقعد، حيث يمكن للمسافر تغيره بما يضمن راحته.

ووفق ما اوردت هافينغتون بوست بنسختها العربية ، يتكون المقعد من قاعدة مرنة تتحرك بزوايا مختلفة يصل أقصاها لـ 10 درجات، أما الجزء الخلفي منه فيتحرك بزاوية تصل إلى 46 درجة.

وفيما يتعلق بحجم المقاعد يؤكد جيدك أن شركته تحاول تقليل وزنها بشكل يضمن استغلال قدر أكبر من المساحة على متن الطائرات من خلال استخدام المواد الخفيفة في تصنيعها، مضيفاً أن كل كيلوغرام على متن الطائرة يكلفها 2500 دولار ثمناً للوقود سنوياً.

الجدير بالذكر أن الشركة قامت بعرض منتجاتها خلال معرض الدولي للسيارات في مدينة هانوفر الألمانية والذي يدخل هذا العام عامه الـ 66 بمشاركة أكثر من 2000 شركة تمثل 52 دولة حول العالم.

ومن المنتظر أن تنظم مدينة فرانك فورت الألمانية النسخة 67 من المعرض في شهر أيلول/سبتمبر 2016.

شام تايمز

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