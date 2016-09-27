ألمانيا تشهد 40 واقعة خطيرة تشمل طائرات بدون طيار في 2016

قال مراقبو الحركة الجوية الألمانية، الأحد، إن هناك 40 واقعة خطيرة تتعلق بطائرات بدون طيار شهدها المجال الجوي الألماني خلال هذا العام.

وخلال عام 2015 ككل، كانت هناك 14 واقعة فقط اقتربت خلالها الطائرات بدون طيار بشكل خطير من الطائرات الأخرى.

وقالت الهيئة المعنية بحركة الطيران في ألمانيا، إنه لم تكن هناك وقائع تتعلق بمروحيات الطوارئ.

وذكرت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الصادرة، الأحد، أن وزارة النقل تخطط لتقديم تعريف إلزامي بالطائرات التي تزن أكثر من 500 جرام وفرض حظر على تحليقها على ارتفاع أكثر من 100 متر من الأرض.

وترغب هيئة مراقبة الحركة الجوية من مالكي الطائرات بدون طيار أن يسجلونها كما هو الوضع في الولايات المتحدة وأيضًا الخضوع لاختبار من أجل الحصول على ترخيص لا بد من تجديده كل 3 أعوام.

(DPA)

شام تايمز

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