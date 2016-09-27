بالأرقام .. روبيرتو يعادل موسم ألفيش في 4 مباريات فقط !

يبدو أنّ اللاعب الدولي الإسباني سيرجي روبيرتو ، سيُنسي جماهير نادي برشلونة في الظهير الأيمن السابق للفريق، البرازيلي داني ألفيش الذي غادر كتالونيا في الصيف الماضي نحو نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقد خلف سيرجي روبيرتو زميله السابق ألفيش في مركز الظهير الأيمن لفريق “البارسا” في الموسم الحالي، و تظهر بعض الأرقام أنّه قد تمكن من خلافته بكل نجاح بل تفوق عليه أيضاً.

وبحسب إذاعة “كتالونيا” الرسمية، فإن سيرجي روبيرتو تمكن في ظرف أربع مباريات خاضها في الدوري الإسباني لكرة القدم لهذا الموسم من معادلة عدد التمريرات الحاسمة التي قام بها الظهير البرازيلي داني ألفيش في الموسم الماضي كاملًا مع البرسا (29 مباراة)، والذي وصل لأربع تمريرات حاسمة.

وأضافت أنّ نسبة دقة عرضيات روبيرتو وصلت لـ56.2%، حيث قام بـ16 كرة عرضية، وهو رقم يتفوق على ما قام به ألفيش الموسم الماضي والذي أنهاه بدقة عرضية تصل لـ 42.8%، علماً أنه قام بـ70 كرة عرضية.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، فقد أشاد مدرب فريق برشلونة، لويس إنريكي، بسيرجي روبيرتو بعد الأداء المميز الذي ظهر به في المباراة الأخيرة أمام نادي سبورتينغ خيخون، حيث قال بشأنه :” أشاهد الكثير من المباريات، والحقيقة أنني لا أرى أي ظهير قادر على القيام بما يقوم به سيرجي روبيرتو”

يُشار أنّ سيرجي روبيرتو قد يحظى بثقة الناخب الإسباني خوليان لوبيتيغي الذي أشركه كأساسي في أول مباراة رسمية له مع منتخب “لا روخا ” على حساب داني كاربخال.

شام تايمز

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