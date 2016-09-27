مدرسة مصرية تخدع مسؤول حكومي بصور طفل روماني من موسوعة غينيس

خدعت إحدى المدارس المصرية مسؤولاً حكومياً بعرض صور الطفل الروماني “جوليانو سترو”، الشهير بـ “الطفل الخارق” عليه باعتبارها صوراً لطلاب المدرسة وهم يمارسون الرياضة.

ولم ينتبه محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر أن الصور المعروضة عليه في الحقيقية تعود لطفل روماني شهير بدأ التدريب مبكراً على رياضة كمال الأجسام، و دخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية عام 2010 وكان عمره وقتها لا يتعدى 6 سنوات، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم.

الطريف أن إدارة مدرسة محمد فريد الإعدادية بمركز بطنطا بمحافظة الغربية علقت الصور ومدون تحت كل منها اسم تلميذ بالمدرسة.

شام تايمز

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