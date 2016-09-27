الشرطة البريطانية تعثر على زوجين “زومبي”

تلقت الشرطة البريطانية في مدينة مانشستر يوم الأحد، بلاغاً عن رؤية رجل عض امرأة واعتدى عليها.

وذكرت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية، أن “الشرطة هرعت إلى المكان باعتبار الحادث خطير، لتعثر على رجل وامرأة متنكرين بمكياج مصاصي الدماء (الزومبي)”.

وقالت متحدثة باسم شرطة مانشستر الكبرى “وردنا بلاغ “رجل اعتدى على امرأة ” وعلى اعتبار انه حادث خطير تتبعنا و ضباط الشرطة السيارة ,عندما اقتربنا منها فوجئنا بأن نجد رجلا وامرأة متنكرين بمكياج مصاصي الدماء (الزومبي) و كانت دماء وهمية”.

وسمحت الشرطة للزوجين بإكمال الطريق الى عملهم بعد أن قامت بالتقاط صورة لهما.

شام تايمز

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