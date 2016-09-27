مدرب مونشنجلادباخ يشيد بنيمار ويتأسف لغياب ميسي

أشاد أندري شوبيرت، المدير الفني لفريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بنيمار دا سيلفا، نجم فريق برشلونة الإسباني، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال شوبيرت، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “نيمار يحاول دائمًا أن يظهر الجودة العالية والمذهلة التي يمتلكها، إنه لاعب من الطراز العالمي”.

وأضاف: “من الرائع أن يظهر نيمار صفاته في الملعب، أنا أكره أن يسخر اللاعب من منافسيه، ولكنه لا يفعل ذلك”.

وعن غياب ليونيل ميسي، نجم البارسا للإصابة، أوضح: “ميسي أفضل لاعب في العالم، للآسف لن نراه غدًا، جماهيرنا كانت تود أن تشاهده في بروسيا بارك”.

وتابع: “حتى مع غياب ميسي لن نغير من طريقة لعبنا، نحن نعلم من نواجه، برشلونة يستطيع تقديم مستويات مذهلة كعادته”.

وبسؤال عن أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، أجاب: “بدون أدنى شك تير شتيجن واحد من أفضل الحراس في العالم حاليًا”.

كووورة

شام تايمز

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