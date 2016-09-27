بالفيديو .. فتاة تنتقم من حبيبها الخائن بمسدس صاعق

انتقمت فتاة أمريكية من حبيبها الخائن بطريقة غير متوقعة، وهاجمته بمسدس صاعق، بعد أن ضبطته برفقة امرأة أخرى.

وفي بداية الفيديو تظهر الفتاة وهي تتحدث إلى الكاميرا، وتقول إنها اكتشفت أن حبيبها يخونها، قبل أن تخرج مسدساً صاعقاً كان قد أهداه لها في عيد ميلادها، لتستخدمه في عقابه على خيانته لها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، تولت صديقة الفتاة التي لم يتم الكشف عن اسمها تصوير ما يحدث، وسارعت إلى داخل منزل وجدت فيه حبيبها برفقة امرأة أخرى، وعاجلته بهجوم مفاجىء بالمسدس الصاعق على فخذه.

ولم تفلح محاولات الشاب في إقناع حبيبته أنه لا يخونها، وتعالى صراخه بعد أن تلقى صعقة مؤلمة من المسدس الصاعق، ليجد نفسه أول ضحية لهذه الهدية التي قدمها لحبيبته للدفاع عن نفسها.

وأثار مقطع الفيديو الذي تم نشره على موقع ليف ليك ردوداً متباينة بين مستخدمي الموقع، ففي حين قال البعض إن الشاب يستحق هذا العقاب على خيانته، شكك آخرون في مصداقية المشاهد، ورجحوا أن يكون الأمر مجرد تمثيلية.

شام تايمز

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