ترامب يطالب السعودية بدفع “الإتاوة”.. وخاشقجي يرد

رد الإعلامي السعودي “جمال خاشقجي” على تصريحات دونالد ترامب والتي طالب فيها السعودية وعددا من الدول دفع “أتعاب الدفاع” لتلقيها الحماية من الولايات المتحدة من جديد، بنشر عدد من التغريدات واصفاً فيها فكرة ترامب بالحمقاء.

وغرد خاشقجي في حسابه على تويتر قائلاً: ” كرر ترامب فكرته الحمقاء عن تدفيع السعودية ودولة أخرى تكلفة ما وصفه حمايتهم، هذه سلبية، ولكن انتقد كلينتون أن الاتفاق مع إيران لم يشمل اليمن”.

وأضاف الإعلامي السعودي في تغريدة أخرى: ” ذكرتني مناظرة ترامب وكلينتون بآخر سهرة للعرب يتابعون شيئا كهذا عندما جرت مناظرة بين مرشحي انتخابات الرئاسة بمصر قبل 5 أعوام”.

وكان المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، أثار قضية ما وصفه بدفع الدول “أتعاب الدفاع” أو “الخوة” ، خلال أول مناظرة رئاسية، ذاكرا المملكة العربية السعودية وعدداً من الدول الأخرى، ومكررا تصريحاته السابقة بأنها “دولة ثرية” ولكن هذه المرة استخدم ذلك في إطار محاولته إبراز خبرته كرجل أعمال على أنها “ميزة” في المفاوضات الاقتصادية السياسية.

وقال ترامب: “ندافع عن اليابان، وندافع عن ألمانيا، وندافع عن كوريا الجنوبية، وندافع عن السعودية، ندافع عن عدد من الدول. ولا يدفعون لنا (مقابل ذلك) شيئاً، ولكن ينبغي عليهم أن يدفعوا لنا، لأننا نوفر لهم خدمة هائلة ونخسر ثروات.. كل ما قلته هو إنه من المرجح للغاية أنهم إن لم يدفعوا حصتهم العادلة.. قد يضطروا إلى الدفاع عن أنفسهم أو عليهم مساعدتنا، فنحن دولة لديها ديون تبلغ 20 ترليون دولار، عليهم مساعدتنا.”

وشدد المرشح للرئاسة الأمريكية على أهمية “القدرة على التفاوض في صفقات التجارة”، معلقا: “عليك أن تكون قادرا على التفاوض، مع اليابان ومع السعودية. هل تتخيلون أننا ندافع عن السعودية؟ بكل الأموال التي لديها، نحن ندافع عنها، وهم لا يدفعون لنا شيئاً؟”.

ويُذكر أن ترامب المعروف بمواقفه المثيرة للجدل منذ بدء ترشحه للانتخابات الرئاسية، والتي أثار عبرها حفيظة الكثير من الشرائح الشعبية والدول الكبرى على حد سواء، صرّح في آب عام 2015، أن السعودية “دولة ثرية” وعليها أن “تدفع المال” لأمريكا لقاء ما تحصل عليه منها سياسيا وأمنيا.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes