القاضي الشرعي الأول بدمشق : هناك دعاوى طلاق بسبب السحر … والقانون يجرم “مدعي علم الأبراج” بقصد الربح

أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي لميلودي اف ام أن” القانون يجرم تعاطي ماله علاقة بالسحر والشعوذة، مثل مناجاة الأرواح التنويم المغناطيسي التنجيم قراءة الكف والفنجان وورق اللعب وكل ما يتعلق بعلم الغيب وكل من يحاول التظاهر بمظهر العلماء ورجال الدين بشكل متكرر وكمهنة بقصد الربح”. .

وأضاف في حديثه لبرنامج “السلطة الثالثة” مع الصحفي حازم عوض الذي يبث عبر إذاعة ميلودي أنه” يجب التفريق بين السحر والشعوذة والرقية الشرعية المعروفة بكل الأديان لدى رجال الدين الملتزمين بالطاعة والعبادات الشرعية، حيث يعتقد بهم الناس الصلاح فيطلبوا منهم الدعاء وقراءة شيء من الكتب السماوية لصرف السحر والأذى بحسب معتقدات البعض وهذا شيء لا يعاقب عليه القانون”. .

وبيّن معراوي في ختام حديثه أن” من يصفون أنفسهم بعلماء الفلك والأبراج ويظهرون على المحطات يستغلون جهل الناس عن طريق التخمين وهذا أمر يجرمه القانون، كما يطرح لدى القضاء الشرعي بدعاوي الطلاق والتفريق موضوع السحر بحجة أن أحد الطرفين يقوم باستخدامه للتأثير على الطرف الآخر، داعياً إلى عدم تصديق هكذا أمور لأن معظم المدعين ليسوا سوى دجالين يمتهنون خداع الناس”.

شام تايمز

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