كيري يرد على المعلم .. الحديث عن تأليف حكومة موسعة “لامعنى له في هذا التوقيت” .. ماخوس : إدارة واشنطن القادمة ستواجه روسيا وتدعم “الحر”

رفض وزير الخارجية الامريكي جون كيري, يوم الاثنين, ماقاله نظيره وليد المعلم, بان دمشق مستعدة لتأليف حكومة موسعة تشكّل لجنة لوضع دستور جديد, في وقت تتعرض مدينة حلب “للقصف والتجويع”.

ووصف كيري, في تصريحات للصحفيين, في قرطاجنة خلال زيارة إلى كولومبيا, بحسب وكالة الانباء (رويترز), الحديث عن حكومة وحدة بانه “معقد للغاية”, و “لا معنى له في هذا التوقيت”, بينما “يقصف النظام السوري حلب ويسقط القنابل دونما تمييز ويقتل النساء والأطفال”.

ورجح كيري “عدم تحمس” المعارضة تجاه هذا الامر, في وقت يتعرض اهالي حلب “للقصف والتجويع”.

وكان وليد المعلم أبدى, في وقت سابق اليوم, جاهزية دمشق لتشكيل حكومة موسعة تشكل لجنة دستورية لوضع دستور جديد للبلاد، وتؤيد اجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد ثم تُجرى انتخابات برلمانية وبعدها تؤلف حكومة جديدة.

واضاف كيري “سيتعين علينا أن نرى إن كان سيظهر في الأيام المقبلة أي شيء ينم عن نهج مختلف من الروس أو من النظام.”

وشهدت عدة احياء في حلب خلال الايام الماضية القليلة تصعيدا عسكريا وغارات جوية مكثفة, اسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح, وحدوث اضرار مادية, وذلك بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في حلب, في حين أعلن الجيش النظامي ان الضربات الجوية تستهدف مواقع المعارضة بدقة.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد يوم السبت، جلسة خاصة لبحث التصعيد العسكري في حلب، شهد تبادل اتهامات بالمسؤولية عن تأجيج العنف بين روسيا من جهة وامريكا ودول غربية من جهة ثانية، في وقت طالب فيه المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بتطبيق هدنة لـ48 ساعة لإدخال مساعدات للمحاصرين.

وتواجه روسيا انتقادات واتهامات حول قيامها باستهداف حلب, وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام السوري من اجل وقف اعمال القتال والعنف .

ماخوس يكشف .. إدارة واشنطن القادمة ستواجه روسيا وتدعم “الحر”

كشف الدكتور منذر ماخوس المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات يوم أمس الاثنين، أن الإدارة الأمريكية طلبت من المعارضة التريث في الوقت الحالي، وعدم الذهاب إلى معادلة سياسية مفتوحة ليست لصالحكم مع النظام.

وجاء كلام ماخوس خلال مداخلة له مع برنامج “تفاصيل” على شاشة أورينت نيوز، حيث أكد أنه التقى عدداً من المسؤولين في مجلس الشيوخ الأمريكي ووزارة الدفاع.

وأضاف ماخوس، أنه التقى جون ماكين، وماك بريمر، وإليوت أنغل، وغراهام ليندي، وجميعهم طلبوا تريث المعارضة ريثما تنتهي الانتخابات الأمركية، حيث سيكون هناك مساعدة لإيجاد المنطقة العازلة.

وذكر ماخوس، أنه سأل أولئك “هل ستقفون في وجه روسيا في سوريا”، فقالوا نعم عندما يكون هناك إرادة في الإدارة المقبلة ستقلب الطاولة، ونحن نقوم بمد جسور تلك الإرادة منذ الآن في حال فازت هيلاري كلينتون.

شام تايمز

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