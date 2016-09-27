وزير الإعلام : لا تراجع عن قرارات المدير العام للهيئة والتلفزيون .. ما جرى في التلفزيون ليس اعتصاماً بل لقاء موظفين مع رئيس الوزراء

قال وزير الإعلام رامز ترجمان: إن قرار المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عماد سارة حول إلزام موظفي الهيئة بالدوام لمدة 7 ساعات قانوني يطبق بجميع مؤسسات الدولة، مؤكداً أنه لا تراجع عنه.

وأوضح ترجمان في تصريح خاص على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس للوزارة أن ما حدث في الهيئة ليس اعتصاماً بل هو مجرد لقاء لعدد من الموظفين ورئيس الوزراء، مؤكداً أن الإشكال الحاصل بين بعض الموظفين والإدارة أن هناك أعمالاً تأخذ طابعاً إبداعياً لا يمكن حصرها بمكان أو زمان وأن هذا الموضوع تتم دراسته حالياً لإيجاد صيغة مناسبة لمعالجته.

وبيّن ترجمان أن جولة خميس تأتي في إطار الوقوف على الواقع الإعلامي بشقيه العام والخاص وإعادة هيكلية الإعلام ومن ضمنها الإصلاح الإداري، إضافة إلى الوقوف على المشكلات والصعوبات التي تواجه للارتقاء بالإعلام السوري ليكون وطنياً منتجاً يحظى بالمصداقية اللازمة والنهوض به ليصبح مرآة وحامل هموم السوريين ويعبر عن تطلعاتهم.

وأكد ترجمان أن رئيس مجلس الوزراء ناقش العديد من المواضيع ومنها المتعلقة بتطوير الإعلام الوطني والخاص وعمل الصحافة الاستقصائية والميدانية، كاشفاً عن اجتماع خاص مع الإعلام الخاص قريباً للوقوف على مشكلاتهم وتطوير عملهم وسيتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء عن أهم النتائج التي سيتمخض عنها الاجتماع.

من جهته قال مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عماد سارة: إن القرارات التي اتخذتها هي قانونية 100 بالمئة، ضارباً مثلاً حينما أطلب من المثبتين بالهيئة الدوام فهو طلب قانوني نص عليه قانون العمل الذي يبيح ذلك وليس عماد سارة، مضيفاً: أنا لا أستطيع أن أتعارض مع قانون العمل بأن أسمح للموظف أن يداوم أربع ساعات وإلا فأنا أخالفه.

وسوغ سارة سبب صدور القرار المتعلق بإلزام الموظفين بالدوام سبع ساعات بأنه حينما حدث تفجير بمحافظة طرطوس في الشهر الماضي اتصلت بالفضائية لإجراء حوار مباشر لمواكبة الحدث إلا أنه لم يكن هناك مذيع يقوم بهذه المهمة وأن الكادر غير مكتمل، مضيفاً: جلبنا المذيع من سرير منزله.

وكشف سارة أن هناك ما يقرب من 400 موظف محسوبين على الهيئة إلا أنهم لا يداومون، مؤكداً أن هناك فوضويين في التلفزيون همهم إثارة الفوضى وعدم الالتزام.

ورداً على انتقادات بعض الموظفين بتعرضهم للإهانة من المدير العام قال سارة: إنه من المستحيل أن يقوم مدير الهيئة بإهانة أي شخص ولكن على ما يبدو حينما يتم اتخاذ أي قرار يختلف بالتوجه مع بعض الأشخاص ما يدفعهم إلى تشويه صورة المدير العام.

وبيّن سارة أن القرار المتعلق بإلزام من يعمل على البونات فهم بشكل خاطئ وذلك بأن الذي يريد أن يحصل على أجره لا بد أن يحقق شرط ذلك، إلا أنه ما تم اكتشافه أن هناك أشخاصاً لا يلتزمون بالعمل إلا يوماً أو يومين في الأسبوع.

وأكد سارة أن هناك من نشر على صفحات الفيسبوك أن العمل الفكري لا يقاس بساعات العمل وهذا الكلام صحيح، قائلاً: أنا مدرك لهذا الموضوع لكن هناك عمل فكري في تلفزيون الميادين وهناك دوام وكذلك في غيرها من القنوات ولذلك أنا طالبت بالحق ولكي تبدع لا بد أن تفهم ماذا يحدث في مكان عملك لا أن تبدع وأنت في مكان آخر بعيد عن جو عملك، وبيّن سارة أن وزير الإعلام شكل لجنة لدراسة موضوع إلغاء قناة تلاقي وأن الموضوع قيد الدراسة.

الوطن

شام تايمز

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