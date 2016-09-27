ماذا يحدث عند وضع ” ليمونة ” مقطعة لأربعة أجزاء إلى جوارك عند النوم ؟

قليلة هي الروائح التي تكون منعشة كما رائحة الليمون، وهي ليست منعشة فحسب، بل إنها مفيدة كذلك لصحة الإنسان ، وفيما يلي أهم الفوائد التي يمكن أن تعود على الإنسان عند وضع ليمونة مقطعة لأربعة أجزاء إلى جواره عند النوم ليلاً وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي :

1.زيادة التركيز: تساعد رائحة الليمون على رفع درجة التركيز وإبعاد الذهن عن كل ما يتسبب في تشتيت انتباهه، ما يمنح الليمون الأفضلية من الناحية العملية في هذا الشأن.

2.تخفيف التوتر: ثبت أن الرائحة التي تنبعث من شرائح الليمون تساعد بالفعل على الحد من شعور الأشخاص بالقلق والتوتر في لمح البصر، ومن ثم النوم بقدر كبير من الأريحية.

3.تحسين جودة الهواء: المساعدة في تنقية الهواء وهو ما يعود بالتبعية بالنفع على صحة الإنسان، وأيضاً خفض ضغط الدم.

4.طرد الحشرات: ضمان التخلص من إزعاجها خلال ساعات الليل.

5.زيادة مستوى الطاقة والايجابية عند الاستيقاظ: حيث ثبت أن الرائحة التي تنبعث من الليمون تعمل بصورة فعالة على تعزيز مستويات هرمون السيروتونين.

6.تحسين آلية التنفس وتنظيمها: تبين أن الليمون بما يحويه من مضادات للأكسدة ومضادات للبكتيريا يساعد على تنظيم عملية التنفس وتحسينها ومن ثم المساعدة على النوم.

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شام تايمز

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