والدة رونالدو تدعم ابنها بعد استبداله.. و المدريديين يقفون مع زيدان

لم تنتظر والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكعادتها، كثيراً للدفاع عن نجلها بعد “قضية” استبداله خلال المباراة الأخيرة لفريقه ريال مدريد أمام نادي لاس بالماس التي جرت لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة اقدم، وانتهت بنتيجة التعادل هدفين لمثلهما.

وكان رونالدو، قد أبدى استياءه الكبير تجاه مدرب فريقه، زين الدين زيدان، بعد تبديله في الدقيقة الـ 72 بزميله لوكاس فاسكيز، حيث غادر ميدان ملعب “دي غران كاناريا ” وعلامات عدم الرضا بادية على وجهه.

وبحسب صحيفة إيلاف ، كتبت والدة رونالدو على صفحة نجلها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باللغة البرتغالية :”لا تطأطئ رأسك مهما حدث”، كما وضعت صورة لكريستيانو يبدو فيها واثق من نفسه أثناء جلوسه على دكة البدلاء.

وفي سياق ذي صلة، أيدت نسبة كبيرة من جماهير نادي ريال مدريد قرار المدرب زيدان، باستبدال كريستيانو رونالدو، أمام لاس بالماس.

ووفقًا للاستفتاء الذي أجرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن 83.89% من جماهير الريال وافقوا على قرار استبدال رونالدو

وكان زيدان قد علّق على تغيير رونالدو قائلاً: “قرار تبديل كريستيانو رونالدو في دقيقة 70 أمام لاس بالماس جاء لأني لدينا مباراة مهمة في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل”.

وأضاف بقوله:”أخرجت كريستيانو رونالدو لإراحته قبل مواجهة بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء، هو دائماً يريد أن يلعب أكثر، ولكن علينا الحفاظ عليه”.

يُشار أنّ رونالدو قد عاد من الإصابة، في مطلع شهر سبتمبر، وقد قرر زيدان بالاتفاق مع الجهاز الطبي للفريق على العودة للمشاركة في المباريات بصفة تدريجية.

شام تايمز

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