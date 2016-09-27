دراسة حديثة تنصح بالاستمرار في تناول الجبن

في دراسة لقيت ترحيباً واسعاً، اكتشف باحثون من جامعة كوبنهاغن أن التهام الجبن جيدٌ لقلوبنا.

وطلب الباحثون من 139 بالغاً أن يشاركوا في دراسة لأكل الجبن استمرّت 12 أسبوعاً، إذ كان ثلث المجموعة يأكل 80 غراماً من الجبن العادي عالي الدسم، وثلثٌ آخر يأكل 80 غراماً من جبن قليل الدسم يومياً.

أما المجموعة الثالثة فلم يُسمح لها بأكل الجبن على الإطلاق، بل أكلت بدلاً من ذلك 90 غراماً من الخبز والمربى.

ووفقاً لما اوردت هافينغتون بوست بنسختها العربية ، المفاجأة أن الباحثين لم يجدوا أي تغيّر في المجموعة التي تلتهم الجبن عالي الدسم من حيث مستويات الكوليسترول ذي البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو مقاس الوسط، أو ضغط الدم. بل في واقع الأمر تحسنت صحتهم.

وأوضحت دراستهم، التي نُشرت بالمجلة الأميركية للتغذية السريرية، أنّه بينما لم يطرأ على أحدٍ تغيّر في مستويات الكوليسترول ذي البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو “السيئ”، فإن المجموعة التي كانت تأكل الجبن عالي الدسم ارتفعت لديهم مستويات الكوليسترول ذي البروتين الدهني عالي الكثافة، أو الكوليسترول “الجيد”.

وأضاف الباحثون أن إدراج الجبن ضمن حمية غذائية صحية يمكن في الواقع أن يحمي من الأمراض القلبية والأيضية، بفضل زيادة مستويات الكوليسترول “الجيد”.

ولا يزال ثمة مزيد من الأسباب التي تدعو للاستمرار في أكل الجبن، فقد كشفت أيضاً دراسة يابانية حديثة أن الجبن يمنع تجمع الدهون في الكبد، بينما أشار آخرون إلى أنه يمكنه أن يساعدنا على النوم بشكل أفضل، ويجعلنا أسعد، بل وحتى يساعدنا على خسارة الوزن.

شام تايمز

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