قائد أتلتيكو مدريد يكشف مرشحه في سباق الكرة الذهبية

كشف قائد أتلتيكو مدريد، جابي فيرنانديز، عن هوية اللاعب الذي رشحه في سباق الفوز بالكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب، هذا العام.

ويمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الفرصة لقائدي الفرق للمشاركة في التصويت على الجائزة، التي يكشف عن هوية الفائز بها مطلع العام المقبل.

وقال فيرنانديز، في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية، اليوم، الإثنين، “سأصوت لصالح (ليونيل) ميسي، لأن مستواه فوق الجميع، ونأمل أن يستطيع (أنطوان) جريزمان أن يتنافس معه قريبًا”.

وأضاف قائد الفريق المدريدي “بدايتنا هذا الموسم لم تكن سيئة كما قال الناس، الأداء كان جيدًا، لكن النتائج لم تكن جيدة، لا زلنا نلعب بنفس الكثافة ولدينا النية للمواصلة”.

وعن إمكانية رحيل دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق، أوضح “بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أمام ريال مدريد، ثارت الكثير من الشكوك عن رحيله، لكنه كان واضحًا دائمًا أنه يفضل البقاء. الجميع هنا يدعمه ونحن نشعر بالهدوء، لا أستطيع أن أتخيل أتلتيكو بدون سيميوني”.

وعن تجديد عقده مع أتلتيكو، قال اللاعب “أنا والنادي نسعى لتجديد العقد، الطرفان يريدان الشئ نفسه، ولهذا لن تكون هناك أي مشكلة في الأمر”.

وعن مواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أوضح فيرنانديز “إن اللقاء يمثل تحدٍ بالنسبة لنا في هذا المشروع، إنه مثل ريال مدريد وبرشلونة، واحد من أفضل الفرق في أوروبا، نأمل في الفوز عليه، لأن جماهيرنا تستحق ذلك”.

واختتم اللاعب تصريحاته في هذا الصدد قائلا “دوري الأبطال ليس هاجسًا كما يقول البعض، ولكننا متحمسون للفوز بهذا اللقب، لدينا كل المقومات لذلك”.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes