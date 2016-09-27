مصارع أمريكي يحمل امرأة فاقدة للوعي على كتفه قبل اغتصابها

نشرت الشرطة في ولاية أريزونا الأمريكية صوراً تظهر مصارعاً سابقاً وهو يحمل امرأة على كتفه، قبل أن يقوم باغتصابها عدة مرات.

وتقول تقارير الشرطة إن رودولفو راميرز (28 عاماً) اختطف المرأة وهي غائبة عن الوعي من حانة، واغتصبها في موقف للسيارات، قبل أن يحملها إلى منزله ويغتصبها من جديد بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وبعد أن تم التعرف عليه للمرة الأولى من قبل الشرطة، أنكر راميرز أن يكون قد اغتصب الفتاة، لكنه اعترف في وقت لاحق بأنه أقام معها علاقة بالتراضي عدة مرات، واستمر على إنكار تهمة الاغتصاب.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، قالت الضحية البالغة من العمر 20 عاماً إنها كانت قد خرجت لتناول الشراب مع صديقتها، وكانت في حالة من الثمالة، وخرجت صديقتها لتجهيز السيارة لمغادرة المكان، ولدى عودتها لم تجدها حيث تركتها.

وقالت صديقة الضحية في شهادتها أمام المحكمة، إنها شاهدت رجلاً يتحدث مع صديقتها، وتمكنت من التعرف عليه، وألقت الشرطة القبض على راميرز يوم الأربعاء بتهمتي الخطف والاغتصاب، ورفضت القاضي إطلاق سراحه بكفالة إلى حين المحاكمة.

شام تايمز

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