أوباما و تايغر ينعيان أسطورة الغولف آرنولد بالمر

نعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، رحيل أسطورة الغولف آرنولد بالمر عن عمر يناهز 87 عاماً، عبر تغريدة بحسابه الرسمي على تويتر، ونشر صورة له بجوار بالمر في البيت الأبيض، وعلق قائلاً: “ها هو الملك الذي كان استثنائياً وكريماً إزاء الآخرين. شكراً لآرنولد على الذكريات”.

ولفظ بالمر أنفاسه الأخيرة في مستشفى بريسبايتيريان بمدينة بيتسبرغ، حيث كان يخضع لفحوص على القلب منذ الخميس الماضي.

وأحرز بالمر، المعروف باسم “الملك”، 7 ألقاب بالبطولات الكبرى خلال مسيرته التي بدأت في خمسينيات القرن الماضي. وفي عام 1974، أُدرج في قاعة مشاهير الغولف على الصعيد العالمي.

كذلك نعى نجم الغولف الأمريكي البارز تايغر وودز، الأسطورة بالمر عبر حسابه على تويتر قائلاً إنه يتقدم بالشكر إلى بالمر على “الصداقة والنصائح ولحظات المرح العديدة. عملك الخيري وتواضعك يشكلان جزءً من أسطورتك”.

وأضاف: “من الصعب تخيل عالم الغولف بدونك. ليس هناك من هو أكثر أهمية من الملك بالنسبة للعبة”.

( DPA )

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes