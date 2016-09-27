فندق يتيح لك النوم في بلد والاستيقاظ في بلد آخر!

يتيح فندق “أربز”، “Arbez” لزائريه النوم في بلدين بالوقت نفسه، فهو الفندق الوحيد الذي يقع على الحدود الفرنسية السويسرية في قرية لا كور.

وينقسم المطعم داخل الفندق إلى قسمين، نصفه يقدم أطعمة سويسرية والنصف الآخر يقدم وجبات فرنسية، حيث يوجد لهذا الفندق تاريخ قديم، فقد بني قبل وضع الحدود بين البلدين عام 1862، وبدأ كمتجر للبقالة، وخلال الحرب العالمية الثانية تحول إلى مأوى للاجئين، ومكان لإقامة الجنود الفرنسيين، وفي عام 1021 قام جولس جين أربز بشراء الموقع وحوله إلى فندق، وتبلغ كلفة الإقامة فيه حوالي 84 يورو لليلة الواحدة، بحسب ما نقله موقع “مترو”.

وهذا يعني أنك تقيم في البلدين في الوقت نفسه بأحد غرف ذلك الفندق، وإذا كنت متزوجاً حديثاً وحجزت جناح شهر العسل، سيمر الخط الحدودي من منتصف السرير، وبالتالي فإن أحدكما سينام في فرنسا والآخر في سويسرا.

شام تايمز

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