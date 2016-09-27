الأمير ويليام وزوجته يلتقيان بلاجئين ضمن جولتهما في كندا

التقى الأمير ويليام، حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وزوجته كيت بلاجئين، وزار مؤسسات اجتماعية في فانكوفر في إطار زيارتهما التي تستمر أسبوعا لكندا.

وقد تجول دوق ودوقة كامبريدج في مركز استقبال جديد تابع لمنظمة “اميجرنت سيرفيس سوسايتي” بصحبة رئيس وزراء كندا جاستين ترودو وزوجته صوفي جريجوري.

وقال ترودو، الذي تحدث عن جهود حكومته لاستقبال 25 ألف لاجئ سوري، إن “القصة الحقيقية” هي المواطنون الذين تطوعوا بوقتهم في المنظمات مثل مركز الهجرة والأسر الذي يرعى اللاجئين في أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة جلوب اند ميل الكندية.

وأفادت شبكة (سي بي سي) بأن وليام وكيت زارا مركزا للنساء الحوامل والأمهات اللاتي يتعافين من مشاكل إدمان المخدرات والكحوليات.

ويشار إلى أن ويليام وكيت، وأطفالهما جورج و شارلوت وصلوا كندا السبت.

(DPA)

شام تايمز

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