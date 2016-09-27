نجم روما ستيفان الشعراوي ينجو من حادث سير

تعرض الإيطالي ستيفان الشعرواي مهاجم نادي روما، لحادث سير مساء أمس الأحد، تسبب في تحطم سيارته.

ووقعت الحادثة، عقب الخسارة أمام تورينو (3-1) في الدوري الإيطالي، حيث كان عائدًا لمنزله.

وبحسب شبكة كووورة ، اصطدم الشعرواي، بسيارة رجل (40 عامًا)، ولم يتعرض لأية إصابات، على عكس الرجل الذي تم نقله للمستشفى، لتلقى العلاج بعد إصابته بعدة كدمات، وفقًا لصحيفة “كورييري دي لا سيرا”.

وشارك الشعراوي كبديل في الدقيقة 71، خلال الخسارة أمام تورينو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الكالتشيو.

شام تايمز

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