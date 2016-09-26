وليد المعلم : الأمريكيون أرادوا الكذب وتغيير الحقائق .. تركيا تحتلنا .. بان كيمون يتهجم علينا لضمان مستقبله السياسي في كوريا وألغيت لقائي معه نتيجة مواقفه

قال وليد المعلم، وزير خارجية بشار الأسد، إن أمريكا هي التي تقود المؤامرة على سوريا ومعها دول غربية ودول اقليمية معروفة ، مضيفاً أنها “تزوّد الارهابيين بالسلاح وتموّلهم وتدخلهم عبر الحدود بالآلاف”.

وأكّد المعلم أن الغارات الأميركية ضد الجيش السوري في دير الزور هي متعمّدة وجرى تنسيقها مع تنظيم داعش الذي جاء بعد ساعة للإستيلاء على المنطقة، مؤكداً أن الغارات أوضحت دون لبس النوايا الأميركية قبل يومين من إنتهاء الهدنة.

وربط المعلّم بين الاعتداء على الجيش السوري في جبل الثردة وبين التنصّل الأميركي من تنفيذ التزاماته، قائلاً “إن الغارات الأميركية على مواقع الجيش لم تكن غارات خاطفة بل استمرت 50 دقيقة”.

وأكد إن أميركا هي التي “تقود المؤامرة على سوريا ومعها دول غربية ودول اقليمية معروفة، مضيفاً أنها “تزوّد الارهابيين بالسلاح وتموّلهم وتدخلهم عبر الحدود بالآلاف”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “تركيا دولة محتلة لاراضينا وهي دولة عدوة لانها تسهّل دخول الارهاب الى اراضينا”.

واتهم المعلم ، في مقابلة مع قناة الميادين، إسرائيل بتقديم الدعم “للمجموعات الارهابية” المتواجدة قرب الجولان السوري المحتل لأنها تريد استمرار هذه الازمة قدر الامكان حتى تستنزف سوريا أكثر.

وقال المعلم إن “الاتفاق الروسي الأمريكي لم يمت بعد، إذ ما زالت هناك اتصالات بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري، وقد يعقد لقاء الوزيرين “إذا قررّت أمريكا إخراج ملف الحوار السوري السوري من موضع كونه رهينة لديها”.

ولفت المعلّم إلى أن الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين دعوا لجلسة مجلس الأمن دعماً للمنظمات الإرهابية في سوريا، في وقت أردت فيه واشنطن في مجلس الأمن “اتهام روسيا بعد أن نجح لافروف في إحراجهم بتنصلهم من الاتفاق”.

وأضاف أن “تركيا دولة محتلة لأراضينا وهي دولة عدوة لأنها تسهّل دخول الارهاب الى أراضينا”.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا ليس طرفاً بل هو وسيط أممي عليه الالتزام بدوره، كاشفاً أنه لم يحدد موعداً للقاء المبعوث الأممي إلى سوريا، وعزا الأمر إلى أن الأخير “يماطل منذ شهر أيار/ مايو الماضي في الدعوة إلى إجراء الحوار السوري، بانتظار ضوء أخضر أمريكي”.

وأكد المعلم أنه ألغى موعداً مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على خلفية مواقفه ضد سوريا، متهماً بان كي مون “بالتهجّم على سوريا من دون سبب”، وبأنه يبحث عن “رضا أمريكي لضمان مستقبله السياسي في كوريا”.

وأضاف المعلم “دون سبب ودون وقائع فوجئنا ببيانه الذي تهجم فيه على سورية واتهامه الحكومة السورية باستخدام أسلحة محرمة دون دليل سوى أحد الإرهابيين الذي قال إن الجيش يستخدم قنابل فوسفورية.. وان ادعاءه أن استخدام هذه الأسلحة جريمة حرب شيء لا يليق بأمين عام الأمم المتحدة” مشيرا الى أن كي مون يبحث عن رضا أمريكي لضمان مستقبله السياسي في كوريا.

وقال المعلم “إننا جاهزون لتشكيل حكومة موسعة تشكل لجنة دستورية لوضع دستور جديد للبلاد، ونؤيد اجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد ثم تُجرى انتخابات برلمانية وبعدها تؤلف حكومة جديدة”.

وأكدّ المعلم أن “تغيير الرئاسة في سوريا ليس بيد أحد بل هو قرار الشعب السوري”، قائلاً إننا “نحن نمثل الشرعية في سوريا ومن يريد أن يمارس مواطنته السورية عليه ان يأتي الى الركب”.

وقال إن إسرائيل تريد اقامة حزام أمني مع الجولان المحتل على غرار الحزام الذي اقامته في جنوب لبنان، وهي “تقدم الدعم للمجموعات الارهابية المتواجدة قرب الجولان السوري المحتل و تريد أن تستمر هذه الازمة قدر الامكان حتى تستنزف سوريا أكثر”.

وإذ رأى إن الأميركيين “لايستطيعون فصل جبهة النصرة عن الجماعات المسلحة لأنها العمود الفقري له”، اعتبر أنهم يستخدمون جبهة النصرة لإضعاف الدولة السورية، وسأل الوزير السوري في هذا السياقـ “لماذا التزم جون كيري بالفرز بين المعتدلين والارهابيين إذا كان يجد صعوبة في ذلك؟

(AFP)

شام تايمز

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