منظمة حقوقية عربية في بريطانيا تدين احراق قوات الأمن المصرية منازل معارضين

لندن ـ “شام تايمز”: ادانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قيام قوات الأمن المصرية باحراق منازل معارضين مطلوبين، واعتبرت ذلك تطوراً خطيراً في جرائمها وانعكاساً لحالة انهيار منظومة حقوق الإنسان في مصر.

وقالت المنظمة إن قوات من الجيش والأمن المركزي قامت بمداهمة قرية البصارطة التابعة لمحافظة دمياط، وتفتيش عدد من منازل القرية دون إذن قضائي بحجة البحث عن بعض المطلوبين، وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء بشكل أثار ذعر سكان القرية.

واضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إحراق منازل معارضين بالقرية لعدم تمكن قوات الأمن من القبض على أصحابها، وقامت في آذار/مارس الماضي بمداهمة منازل معارضين في القرية نفسها واشعال النار فيها، واصفة ذلك بأنه “ممارسة اجراءمة لا تقوم بها قوات أمنية نظامية تتبع دولة بل ميليشات وعصابات ارهابية”.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي بـ “اتخاذ موقف أخلاقي، وإعادة النظر في علاقاته مع النظام المصري الذي تتصاعد انتهاكاته حيال معارضيه على صعيد يومي وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب”.

شام تايمز

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