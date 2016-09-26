لافروف: واشنطن تطرح شروطا إضافية لتنفيذ الاتفاق حول سوريا .. الكرملين: الفصل بين المعارضة المعتدلة والارهابيين لم يتم بعد .. ووقف اطلاق النار “قليل الفعالية”

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الاثنين، ان واشنطن تطرح شروطاً إضافية للبدء بتنفيذ الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا، معتبراً ان اجتماع مجلس الأمن الأخير كان بهدف صرف الانتباه عن غارة التحالف في دير الزور.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة “إن تي في” الروسية، ان “الأمريكيين يطرحون شروطا إضافية للبدء في تطبيق الاتفاقات الروسية الأمريكية حول سوريا”, مؤكدا تمسك بلاده بـ “الاتفاق مع واشنطن بشأن سوريا، اذ من السابق لأوانه اعتبار الاتفاق ميتاً”.

وتوصلت موسكو وواشنطن مؤخرا لاتفاق هدنة في سوريا, في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, دخلت حيز التنفيذ منذ اول ايام عيد الاضحى, واستمرت اسبوعا, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”, حتى اعلن الجيش النظامي الاثنين الماضي عن انتهائها, وسط مساعي دولية لاحياء الهدنة.

وجدد لافروف اتهام الغرب بقيادة الولايات المتحدة بـ “عدم النجاح بتطبيق التزاماته في سوريا”.

وينص اتفاق الهدنة في سوريا بين روسيا وأمريكا، في أحد بنوده على أن تعمل واشنطن من أجل الوصول الى فصل المعارضة “المعتدلة” عن التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي تصر موسكو على تنفيذه وتتهم واشنطن بالتقصير فيه.

وأعرب لافروف عن اعتقاده بان العسكريين الأمريكيين ربما لا يصغون لـ أوباما، مرجحا أن يكون الاجتماع الأخير لمجلس الأمن يهدف إلى “صرف الانتباه عن غارة التحالف بدير الزور”.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد يوم الأحد جلسة خاصة لبحث التصعيد العسكري في حلب، بطلب من بريطانيا وفرنسا وامريكا، حيث شهدت الجلسة تبادل اتهامات بتأجيج العنف في سوريا.

وتساءل لافروف “لماذا عقدوا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن؟ إنني أعتقد أن الغرب لا ينجح في تطبيق التزاماته (بشأن سوريا)”، مشيرا الى أن الهدف الحقيقي وراء الاجتماع كان يكمن في صرف الانتباه عن غارة التحالف الذي تقوده واشنطن على مواقع الجيش النظامي في دير الزور يوم 17 أيلول.

ونفذ طيران التحالف, بقيادة واشنطن, يوم الاحد, غارات على أحد مواقع الجيش النظامي في جبل الثردة بريف دير الزور, حيث اعلنت موسكو ان القصف اسفر عن مصرع اكثر من 62 جنديا واكثر من 100 جريح, في حين اعلن الجيش الامريكي ان التحالف لم يتعمد استهداف الجيش السوري.

وأكد الوزير للروسي أن “موسكو تصر على إجراء تحقيق دقيق في ملابسات استهداف قافلة مساعدات إنسانية في حلب يوم 19 أيلول”.

الكرملين: الفصل بين المعارضة المعتدلة والارهابيين لم يتم بعد .. ووقف اطلاق النار “قليل الفعالية”

قال الكرملين يوم الاثنين ان الفصل بين المعارضة المعتدلة والارهابيين في سوريا لم يتم بعد, واصفا نظام وقف اطلاق النار بـ “قليل الفعالية”.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، إن “الفصل بين المعارضة المعتدلة والإرهابيين في سوريا لم يتم بعد”، واصفا الأوضاع في البلاد بأنها “صعبة للغاية”.

وينص اتفاق الهدنة في سوريا الذي تم التوصل اليه في 19 الجاري برعاية كل من روسيا وأمريكا، في أحد بنوده على أن تعمل واشنطن من أجل الوصول الى فصل المعارضة “المعتدلة” عن التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي تصر موسكو على تنفيذه وتتهم واشنطن بالتقصير فيه.

وأضاف بيسكوف, في تصريحات صحفية أن “نظام وقف إطلاق النار في سوريا قليل الفعالية، مؤكدا في الوقت نفسه أن “روسيا لم تفقد، دون أدنى شك، الأمل والإرادة السياسية لبذل قصارى الجهد بغية التوصل إلى حل مستدام في سوريا”.

وأعرب بيسكوف عن بالغ قلق الكرملين من أن الجماعات الإرهابية تستغل الهدنة في سوريا لإعادة انتشار عناصرها وتعزيز ترساناتها، استعدادا، كما يبدو، لشن هجمات جديدة.

دخلت الهدنة بموجب الاتفاق الروسي الامريكي حيز التنفيذ منذ اول ايام عيد الاضحى 12 الجاري, واستمرت اسبوعا, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”, حتى اعلن الجيش النظامي الاثنين الماضي عن انتهائها, وسط مساعي دولية لاحياء الهدنة.

وفي سياق متصل, انتقد المتحدث الروسي التصريحات، التي أدلى بها مندوبو الولايات المتحدة وبريطانيا يوم أمس الأحد، في أثناء الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، واصفا إياها بأنها ” غير مقبولة إطلاقا، وقد تلحق أضرارا بالغة بالعملية السياسية في سوريا والعلاقات الثنائية لهذه الدول مع موسكو”.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة سامنتا باور قالت أن ما تقوم به روسيا في سوريا قد يرقى لـ”جرائم الحرب”، موضحة أن موسكو كانت تلقي الحمم على حلب بينما كان مندوبها يتحدث في مجلس الأمن وان ما تقوم به روسيا في شرق حلب يتناقض مع دعواتها إلى الحل السلمي للأزمة السورية.

شام تايمز

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