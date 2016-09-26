موطفو التلفزيون السوري يعتصمون وخميس يفك الإعتصام !

بدأ صباح الأثنين موظفو الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اعتصام داخل المبنى رداً على القرارات التي صدرت مؤخرا بحق الموظفين في الهيئة وبناء عليه زار رئيس الحكومة عماد خميس مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون .

موظفو الهيئة شكروا زيارة رئيس الحكومة و”الوقوف على وجعهم وهمهم” آملين أن يكون هناك استجابة سريعة من قبل الحكومة لـ “رفع الظلم” عنهم .

ونقل الموظفون إلى رئيس الحكومة بأن “العمل الإعلامي عمل إبداعي لا يحدده وقت و المهم هو الإنتاجية وليس ساعات الدوام” كما “أن القطاع الإعلامي الذي يتسم بالعمل الإبداعي ليس الوظيفي الكلاسيكي المقترن بساعات الدوام المطلوبة .

من جهةً أخرى تقول الإدارة في الهيئة بأن هناك حالات تسيب كبير من قبل الموظفين ومنهم من يزور مكان عمله زيارةً فقط وهذا ما استدعى فرض نظام السبع ساعات , وبذلك يكون رئيس الحكومة استمع للطرفين ليستطيع وضع حل وسط يرضى العاملين ويضمن حق الإدارة بالالتزام .

شام تايمز

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