وزير الداخلية يزور مديرية النفوس بالمرجة ومركز النافذة الواحدة في مبنى المحافظة

تفقد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية ومحافظ دمشق بشر الصبان اليوم مركز النافذة الواحدة في مبنى المحافظة والمركز المحدث بدمشق للشؤون المدنية الخاص بالمحافظات الشرقية.

وأكد الوزير الشعار على توخي الدقة والسرعة في إصدار وثائق الشؤون المدنية للمواطنين والاستمرار في العمل حتى إنهاء كل المعاملات وحل المشاكل التي تعترض المراجعين.

ودعا وزير الداخلية إلى تأمين مستلزمات المواطنين من وثائق رسمية وشخصية والتأكيد على الضوابط بهذه الوثائق مع تأمينها للمواطنين بأقل زمن ممكن.

وشدد الوزير الشعار على ضرورة التعامل مع المواطنين بكل احترام ومسؤولية والاستعداد الدائم لتلبية احتياجاتهم وتبسيط الاجراءات التي تعترضهم أثناء الحصول على الوثائق بأنواعها المختلفة داعيا إلى تطويرالعمل ووضع ضوابط أكثر دقة للحصول على النتيجة المرجوة.

واستمع اللواء الشعار إلى مطالب المراجعين والصعوبات التي تعترضهم عند الحصول على الوثائق بأنواعها المختلفة مؤكدا على معالجتها فورا.

سانا

شام تايمز

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