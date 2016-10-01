” نوفون ” .. أول هاتف من نوعه لا يحتوي شيئاً بداخله !

في الوقت الذي تسود حمّى الهواتف المحمولة وآخر إصدارتها جميع أنحاء العالم، قررت شركة أمريكية إنتاج هاتف فريد من نوعه، ولا يحتوي على أي تجهيزات بداخله، والهدف منه إعادة تعزيز الروابط الاجتماعية.

ويملك “نوفون” الذي ابتكره كل من كريس شيلدون وفان غولد في ولاية أوتاوا الإمريكية هيكلاً مماثلاً للهواتف التقليدية، لكن ما يميزه أنه لا يؤدي أي وظيفة من وظائفها، فلا يمكنك إجراء المكالمات الهاتفية، أو إجراء المحادثات الكتابية عبر هذا الهاتف، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ويقول المصممان: “نحن فخوران بتقديم الهاتف الأقل تطوراً على الإطلاق، لقد أزالت أبل مدخل السماعات من هاتف آيفون7، لكننا قمنا بإزالة كل شيء آخر من الهاتف، فهو لا يحتوي بالداخل على أي شيء، وهذا هو الجيد فيه”.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يعمل كل من شيلدون وغولد ضمن موجه مضادة للهواتف المحمولة، ويقولان إن هذه الفكرة جاءت بعد أن شاهدا جميع رواد أحد المطاعم في نيويورك، وقد ألصقوا عيونهم بهواتفهم المحولة.

وكتب المصممان على الموقع الرسمي للهاتف: “تم إنشاء نوفون لمقاومة الانخفاض السريع في المشاركة الاجتماعية نتيجة الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة، وتم تصميمه ليمنح المستخدم شعوراً بأنه يحمل هاتفه المحمول، دون أن يفقد تجربة التفاعل المباشر مع المحيط”.

وأطلق المصممان حملة لجمع التبرعات لصالح مشروع نوفون، وتمكنا من جمع 380 دولار حتى الآن، ومع بقاء 4 أيام فقط على نهاية الحملة، يتوقع أن يتمكن المصممان من تحقيق هدفهما بجمع 500 دولار لتمويل المشروع.

شام تايمز

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