قانون يجرم ممارسة الجنس مع العاهرات دون واق ذكري

أقر سياسيون ألمان قانوناً يجرم ممارسة الجنس مع العاهرات دون واق ذكري ، وأوضحت مصادر مطلعة أن القانون يفرض على مالكي بيوت الدعارة، لفت أنظار الزبائن إلى القانون وإعلامهم بأن الجنس غير الآمن سوف يكون محظوراً.

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص لكل بيوت الدعارة من أجل التأكد من انصياع أصحابها “للحد الأدنى من المعايير القانونية، وتشريعات النظافة الشخصية والصحة والأمان”.

وتسعى السلطات الألمانية إلى تشديد قوانين الدعارة وتنظيم تجارة الجنس في البلاد، بعد اتهامات عن تجاوزات وانتهاكات في هذا المجال.

ووفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، بموجب القانون الجديد ينبغي للعاهرات أن يقيدن أسماءهن لدى السلطات المحلية، من أجل الحصول على شهادة تجدد كل عامين، ويحضرن جلسة “نصح” صحية سنوية.

ويفرض القانون غرامات على من يخرق بنود القانون، قد تصل إلى 50 ألف يورو، مع إمكانية سحب رخصة بيت الدعارة من قِبَل السلطات.

وكان البوندسرات (الهيئة التشريعية الألمانية العليا) وافقت على تلك الإجراءات بعد تصويت سابق عليه في البرلمان الألماني (البوندستاج) ، وسوف يرسل القانون إلى الرئيس غواكيم غوك، للحصول على توقيعه قبل البدء بتطبيقه في الأول من يوليو عام 2017.

وقالت مانيويلا شويسيج، وزيرة النساء والعائلات، إن العاملات في مجال الجنس “بلا حماية ضد سلطة مالكي بيوت الدعارة” لكنّ هناك أملا في أن القانون سوف “يحميهن من الاستغلال والعنف”.

شام تايمز

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