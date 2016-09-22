أتلتيكو مدريد يجبر برشلونة على التعادل في “قمة” الليجا

انتزع فريق أتلتيكو مدريد نقطة ثمينة بتعادله مع مضيفه برشلونة (1-1) مساء اليوم الأربعاء على استاد “كامب نو”، معقل الفريق الكتالوني، في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم.

تقدم الفريق الكتالوني بهدف عن طريق الكرواتي ايفان راكيتيتش من رأسية متقنة مرت على يسار اوبلاك، حارس أتلتيكو، بعد عرضية رائعة من اندريس انييستا في الدقيقة (41)، وأدرك الأرجنتيني أنخل كوريا التعادل للروخي بيلانكوس بعدما تلاعب بمواطنه ماسكيرانو وسدد كرة قوية ارتطمت بالقائم قبل أن تتهادى داخل الشباك في الدقيقة (61).

وفقد برشلونة نقطتين ثمينتين بعدما رفع رصيده الى (10 نقاط) في المركز الثالث ، في المقابل رفع اتلتيكو رصيده إلى (9 نقاط) ليتقدم للمركز الرابع.

لعب الاسباني لويس انريكي ، مدرب برشلونة، بطريقة (4-3-3) معتمدا على تشكيلة مكونة من: تير شتيجن ، جوردي البا ، بيكيه ، ماسكيرانو ، سيرجي روبرتو ، بوسكيتس ، انييستا ، راكيتيتش ، ميسي ، نيمار ، سواريز

في المقابل لعب الأرجنتيني دييجو سيميوني ، مدرب أتلتيكو مدريد، بنفس طريقه منافسه (4-3-3) معتمدا على تشكيلة مكونة من : اوبلاك، خوانفران، سافيتش، جودين، فيليبي، جابي، كوكي، ساول، كاراسكو، جاميرو، جريزمان.

جاء بداية اللقاء “تكتيكية” بحتة حيث أغلق سيميوني كل مفاتيح اللعب لدى الفريق صاحب الأرض والجمهور ولعب بتأمين دفاعي على حساب الجانب الهجومي ليضطر لاعبو برشلونة للتسديدات العشوائية من خارج منطقة الجزاء ومن احداها سدد ميسي كرة مرت بجوار القائم (4)، قبل ان يتصدى اوبلاك لتسديدة راكيتيتش (9) ثم محاولة اخرى من ميسي ارتطمت في الدفاع لتصل في متناول حارس اتلتيكو (14).

ورد كاراسكو بتسديدة امسكها شتيجن (16)، وتبعه فيليبي لويس بتسديدة مرت فوق العارضة (17)، قبل ان يسدد انييستا كرة تصدى لها اوبلاك (20)، وتمركز اللعب في وسط الملعب وسط تحصينات دفاعية لمدرب الروخي بلانكوس قبل ان يسدد كاراسكو كرة قوية مرت بجوار القائم من هجمة مرتدة (31).

طالب لاعبو برشلونة بركلة جزاء بعدما ارتطمت كرة انييستا بيدي مدافعين من اتلتيكو الا ان حكم اللقاء دافيد فيرنانديز بوربالان طالب باستئناف اللعب (32)، بعدها مرت تسديدة نيمار بجوار القائم (36)، ورد جاميرو بهجمة مرتدة وانطلاقة احباطها دفاع برشلونة (37).

جاء هدف التقدم لبرشلونة من ركنية نفذها نيمار لزميله انييستا الذي لعبها عرضية على رأس راكيتيتش لتمر على يسار اوبلاك في طريقها لهز شباك الضيوف في الدقيقة (41)، وحاول سواريز اضافة الهدف الثاني الا ان دفاع اتلتيكو تصدى لمحاولته لينتهي الشوط الاول بعدها بتقدم برشلونة على اتلتيكو بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، دخل أتلتيكو مدريد بحثا عن هدف التعادل وسدد جريزمان كرة قوية تصدى لها شتيجن ببراعة (46)، ورد ميسي بتسديدة أبعدها دفاع الفريق الضيف (46)، قبل ان يعود جريزمان للهجوم مرة اخرى بتسديدة مرت فوق العارضة (49)، قبل ان يدفع انريكي، مدرب برشلونة، بالبديل البرتغالي اندريه جوميز على حساب سيرجيو بوسكيتش (51).

وسدد اريناس كرة قوية لأتلتيكو مرت بجوار القائم (57)، بعدها تعرض ميسي للاصابة بعد اعاقته من مدافع اتلتيكو جودوين ليضطر انريكي لاستبداله بالتركي اردا توران في الدقيقة (59).

وشارك فرناندو توريس بدلا من ساؤول بينما دفع انريكي بالبديل انخل كوريا على حساب جاميرو (59).

وفي الدقيقة (61) أدرك أتلتيكو مدريد التعادل من تسديدة صاروخية من انخل كوريا بعد تمريرة من توريس راوغ بعدها كوريا منافسه ماسكيرانو قبل ان يسددها لترتطم بالقائم في طريقها لهز شباك برشلونة.

وحاول برشلونة التقدم مرة أخرى عبر تسديدة نيمار تصدى لها اوبلاك (65)، تبعه سواريز بتسديدة مرت بجوار القائم (68)، بعدها اهدر نيمار فرصتين لبرشلونة بسبب الرعونة امام المرمى.

فقد لاعبو الفريقين الفاعلية امام المرمى وشارك أتلتيكو منافسه برشلونة في الهجوم لكن قوة مدافعي الفريقين حالت دون تغيير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1).

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes