إصابة ميسي .. إنريكي: لا يمكن الفوز على فريق يدافع ب11 لاعبًا

غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مباراة فريقه برشلونة، أمام أتلتيكو مدريد، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني، مصابًا، بعد أن شعر ببعض الآلام مع بداية الشوط الثاني، من اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1ـ1).

وقالت صحيفة “سبورت” المقربة من النادي الكتالوني، اليوم الأربعاء، إن ليونيل ميسي، شكى من آلام قديمة، في منطقة العانة، والتي عانى منها اللاعب مؤخرًا، مع المنتخب الأرجنتيني.

وشعر اللاعب بالألم، في الدقيقة 59 من المباراة، ليضطر مدرب الفريق لويس إنريكي، لإخراجه من المباراة بعد أن جلس اللاعب، على عشب ملعب المباراة، طالبًا الخروج، ليدخل التركي أردا توران مكانه.

إنريكي: لا يمكن الفوز على فريق يدافع ب11 لاعبًا

أبدى لويس إنريكي، مدرب برشلونة الإسباني، استياءه من خسارة فريقه نقطتين بالدوري الإسباني، بعد التعادل (1ـ1) أمام أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء، على ملعب الكامب نو، في ختام المرحلة الخامسة من البطولة.

وقال إنريكي، في تصريحات له، عقب المباراة ونقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “بالنظر إلى مجريات اللعب، وسيطرتنا على المباراة، والفرص التي أتيحت لنا، فإننا كنا نستحق الفوز”.

وأضاف إنريكي: “لم تكن مباراة سهلة على الإطلاق. من الصعب أن تلعب أمام يلعب جيدًا في نصف ملعبه، ويدافع بـ11 لاعبًا. ليس من السهل أن تجد المساحات أمام هذا التكتل”.

وتابع: “لقد كان هناك بعض الحظ في الهدف الذي مني به مرمانا”.

وأشاد إنريكي، بمنافسه، قائلاً: “نحن نتحدث عن فريق وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، في آخر ثلاث سنوات، وكان بطلًا للدوري قبل ثلاثة مواسم”.

واختتم: “بوسكيتس، لم يكن في حالة جيدة لقد كان يعاني من الإنفلونزا. لم أتحدث مع الأطباء حول ميسي، لكن يبدو أن هناك شيئًا ما”.

وخرج ميسي من ملعب المباراة، في الدقيقة (59) بسبب شعوره بآلام قديمة في منطقة العانة.

كووورة

شام تايمز

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