بالوتيلي “يتوهج” في اكتساح نيس لموناكو

سجل الإيطالي ماريو بالوتيلي، هدفين، ليقود فريقه نيس، لفوز ساحق على موناكو (4ـ0) مساء الأربعاء، في المباراة التي جرت بينهما، ضمن المرحلة السادسة، من الدوري الفرنسي.

نيس، رفع رصيده بالفوز إلى (14) نقطة، في صدارة البطولة، أمام أقرب ملاحقيه باريس سان جيرمان “حامل اللقب”، بنقطة وحيدة، وموناكو اللذين يحتلان المركزين الثاني، والثالث على الترتيب.

افتتح بول بايسي، التسجيل لنيس في الدقيقة (18)، قبل أن يضيف بالوتيلي الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين (30، و69)، ليرفع بذلك رصيده التهديفي، في المسابقة، إلى (4) أهداف حتى الآن.

وأحرز بليا ألاسان، الهدف الرابع لنيس في الدقيقة (86)، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها قبل دقيقتين من تسجيله الهدف.

ووضع نيس بذلك حدا لانتصارات موناكو في المسابقة التي استمرت طوال مبارياته الأربع الأخيرة، ليلحق به خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم.

وأسفرت نتائج باقي المباريات، عن فوز ليون على ضيفه مونبيلييه (5ـ1)، وبوردو على مضيفه ميتز (3ـ0)، وآنجيه على ضيفه كان (2ـ1)، وجانجون على ضيفه لوريان (1ـ0)، فيما تعادل باستيا، مع ضيفه نانسي سلبيًا، وبنفس النتيجة تعادل نانت مع ضيفه سانت إتيان.

كووورة

شام تايمز

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