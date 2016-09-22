فياريال يعرقل ريال مدريد ويحرم زيدان من إنجاز تاريخي

أوقف فياريال، انتصارات مضيفه ريال مدريد، بعدما اقتنص تعادلاً مثيرًا (1ـ1)، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو” في الجولة الخامسة للدوري الإسباني.

تقدم فياريال أولاً، عبر ركلة جزاء في الدقيقة (45)، سجلها برونو سوريانو، وتعادل ريال مدريد، برأسية سيرجيو راموس في الدقيقة (48).

التعادل رفع رصيد ريال مدريد إلى 13 نقطة، وبقي في صدارة الترتيب، فيما رفع فياريال، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس.

واستطاع فياريال، أن يوقف انتصارات ريال مدريد المتتالية بالدوري الإسباني والتي بلغت 16 فوزًا (12 من الموسم الماضي و4 من الموسم الحالي)، ويحرم زين الدين زيدان، من الانفراد بعدد الانتصارات المتتالية، بعد أن تساوى مع رصيد جوارديولا مع برشلونة في موسم (2010 ـ 2011)، 16 مرة لكل منهما.

بدأ ريال مدريد، بضغط هجومي منذ الدقائق الأولى، بتحركات من النشيط جاريث بيل، الذي تقدم في الجبهة اليمنى، وأيضًا الكولومبي جيمس رودريجيز، الذي وجه تسديدة أبعدها الدفاع المنظم لفريق فياريال، والذي بدا متماسكاً في الربع ساعة الأولى، وحال دون حصول ريال مدريد، على فرص حقيقية على المرمى.

وكاد ريال مدريد أن يسجل، هدف التقدم من ضربة رأس متقنة، من جانب كريم بنزيمة أنقذها الحارس اسينخو ، وواصل الريال ضغطه الهجومي مع ضربة رأس من كريستيانو رونالدو، مرت بجوار القائم.

وظهر فياريال هجومياً بتسديدة قوية من تشيريشيف في أول محاولة على مرمى الريال، ثم وجه رونالدو تصويبة فوق العارضة.

ولعب فياريال بأسلوب دفاعي منظم بحثاً عن هدف من هجمة مرتدة، وكاد السيناريو أن يتحقق بكرة سريعة قادها دوس سانتوس، لكن دانيلو أنقذ الموقف وغادر مارسيلو الملعب مصاباً في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

وأهدر تشيريشيف، أسهل فرصة لفياريال في الدقيقة 44 بعد أن تسلم الكرة التي أبعدها الدفاع من مراوغة فاشلة من جانب سانسوني.

واحتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 45 بعد أن لمست الكرة يد سيرجيو راموس لينال البطاقة الصفراء من تسديدة قوية عقب استعراض غير مبرر من فاران بالكرة على حدود منطقة جزاءه.

وأشرك الريال أول تغييراته بنزول كارفخال بدلاً من مارسيلو، بينما سجل القائد برونو هدف التقدم لفياريال من ضربة جزاء لينتهي الشوط الأول.

ضغط مكثف بدأه ريال مدريد في الشوط الثاني، بتمريرة عرضية فشل الحارس أسينخو في إبعادها لتسقط أمام راموس، الذي سدد واصطدمت الكرة في يد مدافع فياريال، لكن الحكم رفض احتسابها ضربة جزاء لعدم التعمد ثم كرة من جاريث بيل أبعدها الدفاع قبل أن تتهيأ أمام بنزيمة.

وفي الدقيقة 48 نجح سيرجيو راموس، في تسجيل هدف التعادل عن طريق ضربة رأس رائعة لينجح الريال في العودة للمباراة سريعاً.

وكاد بنزيمة أن يسجل الهدف الثاني للريال، من ضربة رأس عبر تمريرة بينية متقنة من كوفاسيتش ولكنها مرت فوق العارضة ، ونال خوسي أنحيل ظهير أيسر فياريال البطاقة الصفراء بعد عرقلة قوية ضد جاريث بيل واستمر الحصار المدريدي لدفاعات الغواصات الصفراء بعدة تمريرات عرضية أبعدها الدفاع والحارس.

وكاد أن يسجل كريستيانو رونالدو، مستغلاً عرضية متقنة من الجبهة اليمنى، لكن الكرة مرت قبل قدم رونالدو ، ودفع فياريال باللاعب روبرتو سوريانو، بدلاً من تشيريشيف في الدقيقة 63 لتنشيط الهجوم الأصفر.

ومرت تسديدة جاريث بيل بجوار القائم، وواصل ريال مدريد محاولاته للوصول إلى مرمى فياريال، لكن بإيقاع أهدأ بعض الشئ ودفع ريال مدريد باللاعب السريع لوكاس على حساب جاريث بيل في الدقيقة 72 بينما أشرك فياريال المهاجم البرازيلي ألكسندر باتو بدلاً من سانسوني.

وسقط كريم بنزيمة في منطقة الجزاء بعد التحام مع مدافعي فياريال، لكن الحكم لم يحتسب شيئاً، ونال توني كروس البطاقة الصفراء بعد خطأ ضد اللاعب الألماني وتحولت تسديدة رونالدو إلى ضربة ركنية ثم ضربة رأس من بنزيمة فوق العارضة.

وألقى ريال مدريد بآخر أوراقه في الدقيقة 77 بنزول ألفارو موراتا، على حساب كريم بنزيمة ، وحاول فياريال الوصول لمرمى ريال مدريد لأول مرة في الشوط الثاني بمحاولة من باتو، لكن الكرة تحولت إلى ضربة ركنية دون خطورة.

وأطلق توني كروس تسديدة صاروخية سقطت من يد الحارس، الذي عاد والتقطها قبل قدم موراتا.

وأنقذ حارس فياريال ضربة رأس خطيرة من موراتا واستمر الضغط المدريدي بفرصة من تسديدة أطلقها لوكاس ثم سقوط مثير للجدل من راموس في منطقة الجزاء وسط مطالبات بالحصول على ضربة جزاء ثم تسديدة أخرى أبعدها الدفاع مع مطالبات بلمسة يد أيضاً.

وأشرك فياريال آخر تغييراته بنزول ألفريد نداي بدلاً من جوناثان دوس سانتوس في الدقيقة 88، ومرت عرضية دانيلو الخطيرة بدون متابعة ليبعدها الحارس المتألق اسينخو.

ووجه رونالدو تسديدة تصدى لها الحارس وأطلق رونالدو تسديدة أخرى أمسكها الحارس لينتهي اللقاء بالتعادل ونال كارفخال إنذاراً للاعتراض على الحكم بعد النهاية.

كووورة

شام تايمز

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