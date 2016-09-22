ألمانيا : ارتداء الحجاب يجعل فرص الحصول على وظيفة أصعب بأربعة أضعاف .. و الاسم الأجنبي يزيد من الصعوبة أكثر !

أظهرت دراسة ألمانية أن ارتداء الحجاب يجعل فرص الحصول على وظيفة داخل ألمانيا أصعب بمعدل أربعة أضعاف بالمقارنة مع غير المحجبة، رغم تساوي الكفاءة والمهارات.

الدراسة التي أجراها معهد البحوث لدراسة العمل، وتحدثت عنها صحيفة فرانكفورتر ألغيماين، وعنها ترجم عكس السير، أفادت بأن النساء المحجبات يقدمن طلبات توظيف بمعدل أربعة أضعاف بالمقارنة مع غير المحجبات، وذلك بهدف الحصول على دعوات لمقابلات عمل.

وقال المعهد إن إحدى الباحثات قامت بإرسال 1500 طلب وهمي للحصول على عمل، إلى شركات ومؤسسات، وقامت بتحليل الردود التي تلقتها منهم.

وقالت الباحثة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الردود أظهرت تمييزاً بين المتقدمات المحجبات وغير المحجبات مع أنهن يحملن نفس الكفاءات، ويتقن اللغة الألمانية بشكل ممتاز.

وأضافت الدراسة أن الأمر يصبح أصعب بأضعاف عند التقدم باسم غير ألماني (تركي على سبيل المثال)، كما أن التمييز ضد المحجبات يزداد كلما زادت درجة الوظيفة المطلوبة.

كما قامت الباحثة بتطبيق صور وهمية لمتقدمة محجبة تظهر عنقها، في إشارة إلى أنها محجبة ليست “شديدة التدين”.

وقالت الباحثة للصحيفة، إن الغرب يولي اهتمامه لوضع المرأة التي تطبق الثقافة الإسلامية، ولكنه “نادراً ما كنا نتعامل مع التمييز ضد المسلمات من قبل المجتمع الغربي”.

شام تايمز

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