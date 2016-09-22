موقع ألماني يوضح الوضعية الصحية و الأفضل لـ قضاء الحاجة

تبين أن الطريقة التي لطالما إعتمدناها للجلوس على المرحاض خاطئة، حسبما أفادت الدراسات الحديثة.

ونشر مقال يلخص سيئات الوضعية التقليدية التي نعتمدها جميعاً للجلوس على المرحاض، فما هي الوضعية الصحيحة.

إن الوضعية المعتمدة والشائعة للجلوس على المرحاض هي وضعية الظهر المستقيم مع وضع الأرجل بزاوية 90 درجة على الأرض،

فيما تبين من خلال آخر الدراسات أن هذة الوضعية تسبّب البواسير والإمساك وتعزّز نسبة الإصابة بسرطان القولون، فهذه الوضعية تعطّل المرور الطبيعي للطعام إذ تضغط على الأمعاء التي تصبح مثل الأنبوب الملتف، ما يعرقل عملية قضاء الحاجة ويؤدي إلى الإصابة بالمشاكل الصحية التي ذكرناها.

لذلك فالأفضل إتخاذ وضعية الـ35 درجة كما هو موضح في الصورة، أي وضعية القرفصاء التي تتطلّب رفع القدمين قليلاً من خلال وضعهما على كرسي أرض والإنحناء نحو الأمام.

وتعتبر وضعية قضاء الحاجة من اهم الاشياء التي تؤثر على صحتنا الكثيرين لا يعلمون ان الوضعية التقليدية لقضاء الحاجة تتسبب في مجموعة من المشكلات ، حيث اثبت العديد من الخبراء و الباحثون أن وضعية التبرز التقليدية التي يمارسها الجميع تتسبب بعدد من المشاكل على المدى البعيد فجأة يكتشفها الإنسان منها مشاكل القولون و المستقيم ، إلى جانب اضطرابات الجهاز الهضمي و تشنجات البطن و التقلصات كل ذلك بسبب الوضعية التقليدية للتبرز ، الحمامات القديمة منذ القدم كانت تستخدم وضعية القرفصاء بزاوية 35 درجة و كان الجميع يتم تدريبه من أجل الجلوس الصحيح حيث ان الزاوية الخاطئة اثناء الجلوس تكون وراء اضطرابات الجهاز الهضمي و اضطرابات القناة الهضمية و القولون و المستقيم بالإضافة إلى ان الوضعية التقليدية التي يصعب معها تدفق البراز بالتالي الصعوبة في إخلاء الأمعاء مما يترتب على ذلك عدد من المشاكل كالتالي :

أولًا : امراض المستقيم و القولون .

ثانيًا : البواسير من أكثر الامراض مصاحبًا للوضعية الجلوس التقليدية .

ثالثًا : الإمساك بنوعية المزمن و الحاد نتيجة لعمل تخلص الامعاء من كل البراز الموجود داخلها ، وفقًا لعدد من الجامعات و المعاهد الصحية حول العالم ان الامساك يكون ناتج عن قلة حركة الامعاء في السبعة ايام كما ان الامساك المزمن يكون نتيجة لقلة حركة الامعاء لثلاث مرات فقط في الاسبوع الواحد .

رابعًا : اضطرابات البطن و الجهاز الهضمي .

وضعية القرفصاء أثناء التبرز :

1-تساعد الوضعية الصحيحة للتبرز على تخفيف الكثير من الأعراض المصاحبة منها انها تعمل على موازنة الجذع بالضبط بين الفخذين مما يقلل الضغط على القولون و الضغط على الحجاب الحاجز بالتالي تعمل على اخلاء الامعاء بسهولة فتقضي على الامساك ، تساعد ايضًا تلك الوضعية على استرخاء عضلات العانية المستقيمة فتسمح لفتحة الشرج بتفريغ الامعاء تمامًا ،

كما انها تساعد على التخلص و منع مرض سلس البول بفضل الضغط على عضلات عانية المستقيم ، تعمل الوضعية على غلق الصمام المدخل للقولون مما يساهم في المحافظة على نظافة الامعاء الدقيقة و فتح تلك الصمام للسماح بالسموم و النفايات بالمرور بحرية في حين ان الوضعية العادية للتبرز تتسبب بمشاكل عديدة و منها تلوث الامعاء الدقيقة بفضل النفايات بها .

2 -مرض البواسير يكون نتيجة لتورم و ظهور مجموعة من الالتهابات بفتحة الشرج تسمى الزاوية الشرجية لأنها تظهر في الانحناء او الجلوس بسبب الضغط على المستقيم فيبقي البراز بالداخل مما يشكل صعوبة اثناء التبرز بالطريقة التقليدية العادية فيصعب قضاء الحاجة و يصعب إخلاء الامعاء ، و يترتب على ذلك عدم الراحة و النزيف ، حيث ان وجود البواسير تعمل على تميل الأوردة حول فتحة الشرج فيحدث الانتفاخ و التمدد فيؤدي ذلك إلى الضغط على الجزء الاسفل ، و لكن وضعية القرفصاء تعمل على تسهيل حركة الامعاء اثناء التبرز فتخلصك من البواسير بطرق طبيعية و سهلة .

3-بالنسبة لأمراض القولون نجد ان اخلاء الامعاء تمامًا من النفايات يحافظ على سلامة القولون لذلك فوضعية القرفصاء تمنع تراكم البراز بالتالي تقي من امراض القولون كالسرطان فلا يستطيع الجسم مع تركز البراز استيعاب جميع العناصر الغذائية فيصعب من عملية امتصاص الغذاء بشكل ذلك لكن الوضعية الصحية لتبرز تقضي على كل ذلك تمامًا .

4- امراض المسالك البولية عند السيدات الوضعية الصحية لتبرز تقضي عليها كما انها تقلل من النوبات المصاحبة للمسالك البولية .

5- مشاكل قاع الحوض خصوصًا لدى النساء بسبب مشاكل الحمل و الولادة و هذه المشاكل من الممكن ان تتسبب بأمراض الشيخوخة المبكرة و اضطرابات الوزن و الولادة القيصرية و ضعف قاع الحوض ينتج عنه تتلف العضلات و الاعصاب بالمنطقة فحدث هبوط بالقاع لتلافي تلك المشكلات جميعها على النساء اللجوء للوضعية الصحية للتبرز من اجل الوقاية و العلاج

شام تايمز

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