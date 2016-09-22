مقتل طيار و إصابة آخر في سقوط طائرة تجسس أميركية

قال سلاح الجو الأميركي إن طائرة تجسس من الطراز يو-2 تابعة له سقطت بعد قليل من إقلاعها خلال مهمة تدريب صباح الثلاثاء في كاليفورنيا مما أدى إلى مقتل أحد طياريها وإصابة الآخر. حسب رويترز.

وقفز الطياران من الطائرة التي سقطت في منطقة غير مأهولة بالسكان في سوتر كاونتي. ورفض سلاح الجو إعطاء المزيد من التعليقات وقال إن الحادث قيد التحقيق.

والطائرة ذات المحرك الواحد من صنع شركة لوكهيد مارتن.

(SKYNEWS)

شام تايمز

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