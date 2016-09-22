بعد 3 سنوات من وجودها ضمن مقرات مؤقتة بدمشق .. خمس جامعات خاصة تعود إلى مقراتها على ” أوتستراد درعا “

بعد مضي أكثر من 3 سنوات على وجودها في دمشق ضمن مقرات مؤقتة، قررت السلطات الحكومية عودة 5 جامعات خاصة إلى مقراتها الرئيسة في أوتستراد درعا ذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك “بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء بخصوص مزاولة العمل في مقرات الجامعة في درعا نظراً لإزالة المعوقات التي تمنع ذلك”.

وطلب عماد خميس، رئيس الوزراء بموجب كتاب له، بإنجاز الإجراءات اللازمة فوراً لاستئناف العمل اعتباراً من الفصل الثاني وإعلام المجلس بما تم اتخاذه بهذا الشأن.

وكانت وزارة التعليم سمحت في فترة سابقة للجامعات باتخاذ مقار مؤقتة في مدينة دمشق وذلك لاستمرار عملها، حيث إن للقرار مسوغات إيجابية خلال تلك الفترة لاستكمال العملية الدراسية.

ويشمل القرار كلاً من الجامعة السورية الخاصة والجامعة الدولية الخاصة وجامعة اليرموك وجامعة قاسيون والجامعة العربية الخاصة.

شام تايمز

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