غوادريولا : على توريه الاعتذار و إلا فلن يلعب .. و مدير أعماله يرد

أكد مدرب مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم الاسباني بيب غوارديولا انه لن يشرك لاعب الوسط العاجي يابا توريه في اي مباراة في صفوف فريقه قبل ان يعتذر عن تصريح اطلقه وكيل اعماله ديميتري سيلوك.

وكان سيلوك اعتبر بان غوارديولا “اذل” توريه بعدما قرر عدم تسجيله رسميا في صفوف الفريق المشارك في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، موضحا انه في حال لم يحرز مانشستر سيتي اللقب القاري يتعين على غوارديولا الاعتذار لموكله.

وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد سوانسي سيتي في مسابقة كأس الرابطة الانكليزية رد غوارديولا بقوة قائلاً : “يتعين على توريه الاعتذار لزملائه، للنادي، واذا لم يفعل فانه يلعب اي مباراة”.

وكشف “المدرب يجب ان يقوم بعمله، واذا كان لديه (اللاعب) اي مشكلة يجب ان يتكلم مع المسؤولين في النادي، لكن ما حصل انه في اليوم التالي قام مدير اعماله بالتصريح لوسائل الاعلام، لم يكن يايا يملك الشجاعة للاتصال بي”.

لكن سيلوك سرعان ما رد على غوارديولا بتصريح لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية بقوله “فاز غوارديولا ببعض المباريات مع مانشستر سيتي ويعتقد نفسه بانه اصبح الملك”.

واضاف “سأعتذر لغوارديولا اذا قام بالاعتذار الى مانويل بيليغريني (سلفه في مانشستر سيتي) لما قام به تجاهه”.

ويبدو ان الامور تفاقمت كثيرا بين الطرفين لدرجة بان مستقبل توريه سيكون خارج اسوار مانشستر سيتي بكل تأكيد ربما اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل خلال فتح باب الانتقالات او قبل ذلك في حال فسخ العقد الذي يربط بين الطرفين.

( AFP )

شام تايمز

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