ساحر سوري يذهل لجنة التحكيم ببرنامج المواهب ” Turkey’s Got Talent ” ( فيديو )

تمكن شاب سوري من التأهل إلى المرحلة النهائية من برنامج المواهب العالمي الشهير ” … Got Talent” بنسخته التركية (Yetenek Sizsiniz Türkiye)، بعد أن أبهر لجنة الحكام بخدعه السحرية.

ونشر “عبد الرحمن سعيد” عرضه الثاني الذي قام به في حلقة الاثنين الماضي، على قناته في موقع يوتيوب، وعلق بالقول : “هاد عرضي الثاني الكامل في برنامج المواهب التركي .. واللي تأهلت فيه إلى النهائي”.

وأشار سعيد إلى أن يوم الاثنين المقبل، سيشهد عرض الحلقة النهائية والتصويت للفائز.

ونال سعيد، إعجاب الجمهور التركي، وسط ذهول الحكام الذين شاركوه في عرض خدعه السحرية باستخدام ورق اللعب.

ويقيم سعيد المنحدر من حلب، في مدينة إسطنبول منذ ثلاث سنوات، ويتحدث اللغة التركية بطلاقة، ويبلغ من العمر 22 عاماً، ويعرف عن نفسه بأنه “فنان خدع بصرية”.

شام تايمز

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