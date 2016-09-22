المرصد السوري .. روسيا تستقدم أكثر من ثلاثة آلاف عنصر روسي للقتال بريف حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه حصل على معلومات من عدة مصادر موثوقة، تفيد باستقدام النظام والقوات الروسية لعناصر أجنبية، للقتال في صفوفها، والانضمام للعمليات العسكرية ضد الفصائل المعارضة وتنظيم “داعش”.

وأكدت المصادر للمرصد السوري، أنه بلغ عدد العناصر المستقدمين إلى سوريا، أكثر من 3 آلاف مقاتل من الجنسية الروسية، جرى تجنيدهم من قبل القوات الروسية، وإرسالهم للقتال إلى الأراضي السورية، حيث تم جمع العدد الأكبر من هؤلاء العناصر في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وأشار المرصد، إلى أن المقاتلين وصلوا إلى سوريا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وجرى نقل معظمهم من قبل قوات النظام والقوات الروسية إلى منطقة السفيرة التي تسيطر عليها قوات النظام والواقعة بالقرب من معامل الدفاع في ريف حلب الجنوبي الشرقي، تمهيداً لبدء إشراكهم في المعارك الدائرة في عدة مناطق سورية.

شام تايمز

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