أمل كلوني : اتمنى استضافة المزيد من اللاجئين

طالبت المحامية الحقوقية أمل كلوني، زوجة النجم الهوليوودي جورج كلوني، الحكومة البريطانية، باستقبال المزيد من اللاجئين السوريين، كما ناشدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بتولي دور قيادي للضغط على الأمم المتحدة؛ لاتخاذ خطوات ضد تنظيم داعش والمجموعات الإرهابية، بسبب جرائمهم ضد الأقليات مثل الأيزيدين.

وقالت كلوني، بحسب الترجمة التي أوردها “تلفزيون الغد”، إنها ستكون سعيدة للغاية لو شاركت في فريق الادعاء ضد الحكومة السورية «بسبب الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها» حد قولها .

وأعلنت كلوني أنها سترفع دعوي قضائية ضد تنظيم داعش الإرهابي كموكلة عن الفتاة الأيزيدية نادية مراد (23 عام)، التي تمكنت من الهرب من قبضة التنظيم بعد اختطافها وتعرضها لـ«استعباد جنسي» من قبل أعضائه، وقتل أفراد من عائلتها، يذكر أن أمل وزوجها الممثل جورج كلوني استضافوا مراد في منزلهم بعد سماعهم بخبر هروبها من داعش.

وفي حوار مع القناة الرابعة الإنجليزية، قالت كلوني «اتمنى استضافة المزيد من اللاجئين، هناك عائلة يزيدية واحدة حصلت على حق اللجوء في المملكة المتحدة، وهناك مليون لاجيء تم قبولهم في ألمانيا، 70 ألف منهم يزيدين، وفي كل بلد آخر هناك القليل، اتمني لو أن ذلك يمكن تحسينه».

وواصلت «لو كان هناك ادعاء ضد الحكومة السورية أيضًا سأكون سعيدة للغاية لو عملت فيها، وأعتقد أن الأمم المتحدة قد حسمت أمرها بأن الحكومة السورية مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وانتبهوا إلي أن هناك آخرين مسئولين عن نفس الجرائم، ولكن هناك شك أن يتم التعامل معهم».

وانتقدت كلوني الأمم المتحدة على فشلها في اتخاذ خطوات قوية ضد داعش، وقال «هناك موقف واضح للغاية يحتاج إلي تدخل من مجلس الأمن الذي يتراخى، لذا لا يمكننا القول أن الأمم المتحدة تقوم بدورها المطلوب كما ينبغي».

شام تايمز

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