محافظ الحسكة : الميليشيات الكردية تعطل و تعبث بالعملية التربوية في مدارس المحافظة

قال محافظ الحسكة ،محمد زعال العلي، إن “ما يحصل في محافظة الحسكة من محاولات عبثية وغوغائية لا مدركة ولا مسؤولة، لا تخدم الحالة التعليمية بل تعمل على قذفها بعيداً إلى المجهول، وتحرفها عن مسارها الصحيح المرسوم لها، والصادرة عن الميليشيات الكردية التي لا تنتمي إلى النسيج الاجتماعي الذي تتعايش عليه المحافظة وتشتد به، من خلال سلوكياتها التخريبية التي كرّستها وبرهنت عنها في المحافظة خلال الفترة الأخيرة من خلال هذا الجانب والجوانب الأخرى، وهي تحاول عبثاً أن تعطل العملية التربوية في مدارس محافظة الحسكة ومنع تدريس منهاج وزارة التربية في المدارس الواقعة تحت سيطرتها في الأحياء والقرى والنواحي والمناطق في المحافظة”.

وقال المحافظ، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء حكومية إن الهدف الذي يرمي من عدم التدريس بمنهاج وزارة التربية من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، يعزز ثقافة نشر الجهل وإعادة خطر الأمية التي انقرضت في مجتمعاتنا وتم القضاء عليها.

وأكد المحافظ أهمية توفير جميع مستلزمات العملية التدريسية من الكوادر التربوية المؤهلة وتجهيزات المدارس، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية مستمرة مع المجموعات التربوية للوقوف على الصعوبات التي تعترضهم والعمل على حلها بالإمكانات المتوافرة والمتاحة.

يُشار إلى أنه يوجد في محافظة الحسكة نحو 2500 مدرسة منها 2100 مدرسة للتعليم الابتدائي، بحسب الصحيفة.

شام تايمز

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