الأرجنتين تريد استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

أعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، أمس الثلاثاء، في الأمم المتحدة اتجاه حكومته لزيادة عدد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم بلاده.

وألقى ماكري أمس الثلاثاء، أمام الأمم المتحدة خطاباً خلال اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة التي تستمر حتى الإثنين المقبل ويشارك فيها 100 من حكام الدول على الأقل.

وأكد الرئيس الأرجنتيني أن أحد التحديات التي تواجه المجتمع الدولي هي مشكلة اللاجئين، الأمر الذي “يتطلب أن نفعل المزيد”.

وتابع: “رغم أننا أبدينا التزامنا قبل عام بعدم التخلي عن أحد، لكن الصور التي نشهدها اليوم تؤلمنا وتقلقنا”.

وذكر بأن الأرجنتين أرسلت في مايو (آيار) الماضي عناصر لتقديم المساعدة الإنسانية في منطقة النزاع بسوريا والعمل داخل معسكر للاجئين في لبنان.

وأضاف: “وأود أن أكشف لكم أننا سنقوم بالتوسع في استقبال اللاجئين من سوريا والدول المجاورة، مع منح الأولوية للعائلات التي تتضمن أطفالاً”.

(EFE)

شام تايمز

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